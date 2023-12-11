上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍

全月成交224宗 按月升14%

據統計，上月市場共錄約224宗工商舖買賣成交，按月升28宗或約14%，對比去年同期大致相若； 至於同期成交總金額，11月共錄約102.05億元，較10月增加約75億元或2.8倍，按年亦上升約1.5倍，創本年單月新高。

潘指出，11月以商廈市場反彈力度最強，涉交投總額57.63億元（涉26宗成交、按月持平）；當中太古地產（1972）持有的鰂魚涌華蘭路港島東中心12層樓面，面積約29.6萬方呎，由證監會以約54億元購入，呎價約18,243元，料為2020年後市場錄得的最大額分層商廈買賣成交。

分析：業主減價沽貨 刺激交投

商舖銷售表現亦不俗，上月錄約66宗買賣個案，涉總金額約24.13億元，按月分別升約57%及約2.25倍；其中由資深投資者羅守輝持有的北角英皇道413至423號僑輝大廈地下、1至6樓部分，現址為老牌粵劇戲院新光戲院，面積約1.2萬方呎，以約8億元易手，呎價約6.6萬元，為期內矚目交易。

上月工廈成交132宗 微升3%

另外，工廈方面，上月工廈成交量錄約132宗，按月微升約4宗或3%，成交金額按月升約64%至20.29億元。

至於商廈租賃，上月啟德錄得一宗焦點租務成交，有國際知名運動品牌以近113萬元，租入南豐旗下的AIRSIDE中層全層（市場消息指為PUMA），作駐港辦公室，涉面積約3.8萬方呎。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，近年多幢位於啟德的商廈相繼落成，包括勞工處、工業貿易署、教育局等政府部門落戶該區，加上早前稅務局亦把大部分部門，搬遷至啟德協調道5號的稅務中心，料區內將可繼續吸引公私營機構進駐。