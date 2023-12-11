廖偉強：市道低迷買新盤最划算

樓市股市今年同樣也不似預期。政府一直都知道樓價大跌會拖垮經濟，更可能引發金融危機；但目前政府在施政方面都是謹慎為先，尤其擔心網上不絕的批評，所以寧願少做少錯。例如《施政報告》的「減辣」，就被外界普遍認為是力度不足，令不少人對後市更加悲觀。除了大家對「減辣」預期有落差，發展商囤積了樓盤，亦成為拖住樓市後腿一個因素。這些樓盤大部分都是在地價高企時買入，今天推售，可收回成本機會已很微；而發展商願減價，亦不易獲理想銷情。樓價續跌，發展商壓力大增。

發展商面對愈來愈重賣樓壓力，但買家就站於有利位置。所以，筆者常說，市况低迷正就是入市最佳時機。目前樓價已由高位至今跌幅超過兩成半，縱使再跌，幅度已有限；若以現時作為切入點，風險相對很低。相反，若能止跌回升，在今天入市買家，就有機會賺取低位買貨紅利。在新盤市場，這情况更明顯，大部分發展商都受高息環境影響，能夠盡快出貨就會出貨，價錢上亦有更大優惠。

另外，大部分發展商推出的樓盤，都是在旺市時投得地皮發展，所以為樓盤訂購的建材、櫥櫃及電器設備等，都是頂級貨色，為求爭取更高的銷售價格；但今天入市的買家，卻可用「開倉價」買到，絕對划算。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]