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經濟
2023年12月11日星期一
艾雲豪 巨星經濟
投資策略
載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
裕承科金擴數碼港元方案使用
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
物流公司藉執貨機械人提升效率
供應商Geek+：回本期約3年
退休前儲備不足 忌突轉高風險投資
環球經濟數據
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
溫傑：恒指明年目標19260點
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
李順威：市場追落後 輸家股反彈
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
布少明：一手趨旺 後市添動力
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
人幣回穩 MPF可敲大中華基金
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
【明報專訊】大家有沒有發覺不管是大台還是網劇的質量都在下降？這不只是本地的問題，也是北美觀衆的共同感受，各地都好像有「消費下沉」，主流變末流的投訴。
相關字詞﹕
巨星經濟
艾雲豪
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