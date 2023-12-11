袁國守：港股近超賣 本周反彈可期

港股上周再度捱沽，累跌2.9%，恒指周五收報16,334點，有分析歸咎於穆迪降中國信用評級展望至「負面」，加上市場對內地企業盈利前景存憂慮，影響了大市投資氣氛。不過，有分析指，待國家主席習近平本周二至三（12至13日）訪問越南返國後，將召開中央經濟工作會議，且港股技術上接近超賣，於16,000點應有一定支持，本周反彈可期。

展望2024年，多家券商對港股持「審慎樂觀」看法，主因估值偏低，並預期中央將加推政策以穩定經濟，恒指明年底前有望重上2萬大關。外圍方面，美國聯儲局將於香港時間本周四（14日）凌晨公布今年最後一次議息結果，料加息概率近零，而現時市場已轉向討論明年何時減息，目前共識是上半年開始降息，「進取」者甚至認為美國通脹已受控，明年首季（最快3月）便減息，因此要緊貼美國最新公布的通脹數據。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]