溫傑：恒指明年目標19260點

（1）聯儲局或減息4次：港股同時受外圍及內地因素影響，我們先從環球宏觀經濟入手。雖然美國今年第三季經濟增長達5.2%，但估計往後增長將會放慢，主要受高利率的時滯效應、銀行放貸準則收緊，以及超額儲蓄用盡且未來工資增長有限等因素所拖累。國際貨幣基金組織預料，明年美國經濟增長率將由今年的2.1%，顯著減慢至1.5%。貨幣政策上，預計2024年中會開始減息，並有機會減息4次，合共1厘；較聯儲局點陣圖顯示的50點子為多，主因聯儲局可能低估了經濟下行的機會及程度。至於美股走勢上，初步判斷現時的美股反彈有望持續到第一季（當中仍會有波動），隨後因經濟動力下行加速以及總統大選年不確定性的干擾而走跌，直至7月前景漸趨明朗化後再回升。根據此預測，第一季後期及第二季美股或出現回吐，有機會為港股帶來壓力。當然，港股最終表現仍要視內地因素的變化。

（2）內地經濟目標料為4.5%至5%：針對內地經濟，凱基亞洲展望，雖然受累疫情後的「疤痕效應」，居民的消費意願持續偏弱，但經過今年後，料明年內地零售銷售有望改善，樂觀情况下全年計按年升幅將為6%左右；只是針對固定資產投資，就算製造業及基礎設施投資向好，料房地產投資按年仍受壓，料整體固投按年增長只能加快至4.4%水平。我們估計，中央將會把2024年經濟增長預期目標設置為4.5%至5%區間，最終經濟增長率為4.9%。

（3）恒指受好淡因素拉扯：綜觀而言，明年港股利好因素包括加息周期完結、美元回落料令資金流入非美股市，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策、中央推高赤字率以推動經濟。

同時，內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，中國議題自然會成為政綱重點將利淡投資氣氛。這好淡爭持的格局將主導港股表現，明年恒指目標為19,260點。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]