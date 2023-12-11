陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏

【明報專訊】市場憧憬日本央行退出超寬鬆貨幣政策或有進展，日本10年期政府債券收益率上星期曾經單日抽升逾11個基點，創今年以來最大升幅。日本央行行長植田和男與首相岸田文雄交談之後發表的講話，以及日本央行副行長冰見野良三接受另一個訪問時的言論，均涉及退出負利率政策的可能性，植田亦淡化加息可能造成的損害，加劇市場的猜測。利率期貨市場目前顯示日本1月加息的可能性接近50%，較本月初的18%顯著上升。
日本央行終於「放鷹」，日圓試過日內抽升近4%，美元兌日圓大幅下跌至接近5個月低位。短期要留意200天移動平均線和斐波那契回調（Fibonacci Retracement）顯示的142.32至142.35區間為關鍵支持區，若跌穿則看139.40，即日圓有機會進一步反彈。
美元兌瑞郎阻力位或處0.8856
美元兌日圓在技術上超賣，但若減息預期進一步升溫，美元兌日圓或持續下跌。另外，在風險胃納及瑞士失業率上升的前提下，歐元兌瑞郎及美元兌瑞郎上漲，這或促使瑞士央行在即將舉行的議息採取更鴿派的立場。美元兌瑞郎的阻力位或在0.8856。
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