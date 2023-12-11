陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏

日本央行終於「放鷹」，日圓試過日內抽升近4%，美元兌日圓大幅下跌至接近5個月低位。短期要留意200天移動平均線和斐波那契回調（Fibonacci Retracement）顯示的142.32至142.35區間為關鍵支持區，若跌穿則看139.40，即日圓有機會進一步反彈。

美元兌瑞郎阻力位或處0.8856

美元兌日圓在技術上超賣，但若減息預期進一步升溫，美元兌日圓或持續下跌。另外，在風險胃納及瑞士失業率上升的前提下，歐元兌瑞郎及美元兌瑞郎上漲，這或促使瑞士央行在即將舉行的議息採取更鴿派的立場。美元兌瑞郎的阻力位或在0.8856。

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[陳正犖 匯市前瞻]