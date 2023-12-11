許健生：寧德時代進駐港 注入新動力

寧德時代的進駐首先將帶來明顯的經濟效益。該公司的研發中心將引進大量高質量的工作機會，提升本地就業市場氣氛。此外，研發中心的設立還將吸引更多的外資及相關企業專才進入香港，例如他們的主要客戶Tesla、BMW及福士等， 從而提高香港的國際商務氣氛。

港或成新能源車國際樞紐

從供應鏈的角度來看，寧德時代的研發中心將推動香港的新能源汽車產業鏈的發展。由於新能源汽車的需求日益增長，相關的電池技術、充電設備、維護服務等產業也將隨之興起。這不僅將為香港帶來新的經濟成長點，也將為本地企業創造更多的商業機會。

另外，寧德時代的進駐也會提高香港在全球新能源產業中的地位。香港將有機會成為新能源汽車產業的國際樞紐，從而進一步提升其國際影響力。據筆者了解，中東市場對新能源汽車極具興趣，上個月底由前樂視國際部行政總裁、現任Faraday Future環球執行副總裁莫翠天（Tin Mok）於阿聯酋阿布扎比，舉行該品牌新能源智能車FF91 2.0的發佈會，並於72小時之內獲取了300架、每架價值30萬美金的FF91 2.0 Futurist aiFalcon 限量版的銷售意向書。據筆者向莫總了解，雖然中東目前仍然以汽油車為主，但採用新能源車也是必然的趨勢，相信未來有機會引入更多車款，當中以中國製造的新能源車特別具競爭力，香港也可在此發揮一定的作用。

寧德時代的研發中心也將對香港的高等教育和研究工作帶來重大影響。該公司在電池技術方面的領先地位，將提供大量的研究資源和機會，對於培養新一代的科研人才具有重要意義。

推動科技創新 培育新經濟增長點

此外，寧德時代也有可能與香港的大學和研究機構進行合作，共同開展研究項目，推進新能源技術的發展。據筆者了解，本地大學早已在研發無線汽車充電這方面的技術，並得到一定的成績。可惜過去本地並沒有這些場景，不能將這些孵化了的技術轉化為產業，現寧德時代在港落户，大大提升這些前科技的轉化機會。這將有助於提升香港在國際科研舞台上的影響力，並提高其科研成果的實用價值。

寧德時代在香港設立研發中心將為當地帶來巨大的經濟和社會價值。這將有助於推動香港的科技創新，培育新的經濟成長點，並提升香港在全球的競爭地位。同時，這也將為香港的高等教育和研究工作提供強大的助力，進一步推進新能源技術的發展。

或刺激港物流製造業發展

寧德時代的進駐將使香港成為電池技術的重要集散地，從而帶動相關的新產業。新能源汽車產業鏈，包括電池製造、電動車組件生產、充電設備製造等，都將因此得到發展。這些新產業將創造大量的就業機會，並為香港經濟帶來新的增長點。

此外，寧德時代的研發中心還可能刺激香港的物流和製造業的發展。因為電池和相關組件的生產需要大量的原材料和配件，這將帶動相關的物流服務和生產活動。

料投資至少12億 創造高質工作機會

香港政府一直致力於推動創新科技發展，寧德時代的研發中心將能為此提供重要支援。據初步了解，寧德時代進駐香港將投資不少於12億港元，並創造數百個高質量的工作機會。

此外，寧德時代的進駐也將促進香港與內地，以及國際市場的經濟交流。這將有助於香港經濟的對外開放，並增強其作為國際金融中心的地位。

總的來說，寧德時代在香港設立研發中心將帶來深遠的經濟和社會影響。這種影響不僅包括直接的經濟效益，也包括對科研、教育、產業發展等方面的推動，顯示了其對香港未來發展的重要貢獻。筆者更期待特區政府除了積極邀請內地大型創科公司落戶香港外，更能吸引到國際性的科技企業龍頭進駐本港，使香港真正做到融入國家發展，企業面向環球市場的目標。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]