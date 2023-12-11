活期存息標榜7厘 或屬漸進升

明報記者 劉敬華

近年銀行為吸納新資金，不時推出各式各樣的存款優惠，惟優惠大多集中於定期存款，如以新資金敘做定存優惠、網上開立定存優惠，以及兌換外幣同時開設定存優惠等。儘管大行開始削減新資金定存優惠，仍有機會於中小型銀行及虛擬銀行找到相對吸引的優惠，以工銀亞洲的推廣優惠為例，全新客戶於即日起至今年12月29日開立綜合帳戶、理財e時代或理財金帳戶，並以全新資金10萬元或以上到分行開立3個月港元定期存款，可獲5厘特惠年利率。

虛銀新招吸客 先預付利息

至於虛擬銀行，除以相對吸引利息招徠客戶外，更提供新穎的收息方法。以Mox Bank為例，由即日起以1元或以上新資金開立定存，可獲6個月4.6厘的特惠定期存款年利率，更可於開設定存的一刻，即時收到該行預付的利息，不用等待至定存期滿，但要留意若於定存到期前提早提取存款，該行將從定期存款本金中扣除相當於預付利息的金額。又如眾安銀行（ZA Bank）推出的「步步存款Go」，定存期為4個月，存戶若要提早支取存款可免手續費，更可根據實際存款日數獲得相應的現金回贈，存款期愈長利率愈高，如存戶於開立定存後的第1日至第6日提款，可獲現金回贈相當於年利率0.1厘，存款滿7日提取可得相當於年利率1厘，存款日數滿28日提取可獲年利率2厘，存款滿56日提取則可得年利率3厘，如存款至期滿可享年利率3.65厘。

倘若短期內新資金定存優惠利率回落，或可考慮近年部分銀行針對期望資金具較高靈活性，且不用鎖定於銀行的高息活期儲蓄存款優惠。然而，此類活期存款優惠標榜的高息，大部分並非可於優惠期首月即享，如信銀國際「大富翁存款」的合資格新客戶及現有客戶最高可獲7.28厘的年利率，但要獲得逾7厘的優惠年利率，需於即日起至今年12月29日的登記期內成功登記，並且於登記期內存入1萬元或以上的新資金，方可由登記日至2024年1月31日期間獲2.88厘總年利率，而由2024年2月1日至29日期間可獲5.25厘總年利率，待至2024年3月1日至31日期間方可獲7.28厘總年利率，即實際只有1個月可獲逾7厘優惠年利率。

至於渣打「高息馬拉松活期存款」及建行亞洲「月月增息儲蓄戶口」，也是同樣即使符合獲得優惠條件，開設相關美元或港元活期存款，亦要待至該存款優惠期的最後一個月，方可獲得6厘的優惠年利率。

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