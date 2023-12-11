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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：泰國成旅居海外置業之選

【明報專訊】不少香港人近年移居他鄉，最熱門的落腳點為英國，若然抽空政治不談（當然很難），只追求價廉物美的旅居生活甚至退休，高「性價比」的泰國或許更適合港人，因不用廿萬港紙便可在當地定居，天氣和飲食亦較易適應，假如有意海外買樓投資，泰國也可納入首選名單。

過去3年，有學者估計，港人淨流出逾50萬人，移居國家以英國為主，當地置業推廣活動亦因而驟增。筆者非移民或海外置業專家，但喜歡旅行，加上工作關係，算是蜻蜓點水遊歷過全球多個城市，比較之下，發現宜居和值得在當地買樓的地方不多，泰國可算是其中的少數。

移居門檻不高 設精英養老簽證

眾所周知，泰國物價低廉，約20港元已可買到一碟美味的海南雞飯。更現實，移居泰國的門檻不高，常用的「非移民簽證」如有精英簽證（Elite Visa）和養老簽證（Non-Immigrant O-A），其中的養老簽證，只要年滿50歲，在當地存款金額不少於80萬泰銖，即約17.8萬港元，經體檢之後，便可在當地定居1年，往後只要符合相關條件就可以一直續簽，並繼續在泰國居留。

然而，有別於短期旅行，移居或海外置業要斟酌的更多，居住地點，會是其一重要考慮因素。雖然有地產代理稱，在曼谷買樓收租回報率可有4厘以上，但有KOL提醒「便宜莫貪」，僅數十萬港元的樓盤不建議沾手，因通常遠離市中心，又或距離BTS站（當地空鐵）較遠。

買樓勿貪平 找信譽佳地產代理

去年筆者在泰國待了兩三個星期，深切體會這說法，在曼谷所住的公寓雖位於市內，但步行前往最近的BTS站，需花上15至20分鐘。揸車？Call的士？對不起，行，是泰國特別是曼谷最弱的一環，其道路擠塞程度，位列全球「前茅」，這亦正是移居或當地置業前要三思的。若買入的單位太「隔涉」，且非自住而是用來收租，更可能找不到租客，計及裝修費和管理費，最終或得不償失。因此，若有興趣在泰國買樓，還是通過信譽良好的地產代理，價錢至少在一兩百萬港元以上的單位才考慮吧（粗略以300至600平方呎計）。

補充一點，不要少看泰國面積，比英國大1倍以上，且平地多，不乏土地供應，所以遠離曼谷市中心，或其他城市例如清邁、布吉及華欣等，樓價和生活成本更低，如喜歡悠閒生活不妨親身前往多加比較。其中旅遊熱點布吉，今年暑假筆者首次踏足，當地好些地區商舖盡是俄羅斯文，原來為避開俄烏戰爭引致的經濟動盪，不少俄羅斯人湧往當地買樓，有報道指令布吉樓價飈升，甚至影響了民生，往後泰國政府會否出「辣招」不得而知，但要留意此風險。

儘管泰國非完美，但令筆者認為宜居的原因，除食物和住宿便宜外，泰國人的禮貌以至公德，個人觀感屬亞洲前列，而當地的醫療服務亦先進，去年和今年筆者都在曼谷洗牙，光顧位於市中心Siam的牙醫診所，收費只是香港屋邨診所六七折，且醫護人員全講流利英語、服務專業，親眼見許多西方人幫襯，故何以說泰國是移居以至海外投資佳選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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