明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳智鑾 理財信箱

退休前儲備不足 忌突轉高風險投資

【明報專訊】讀者來信：

本人預計兩年內退休，但發現退休後只有250萬元現金，可能不夠支付退休開支，以往沒有投資習慣，如果按現時開支，幾年後便會「乾塘」，我應否開始進行高風險投資，讓退休資產短期內倍增？

筆者回覆：

如果臨近退休才發現退休金不足，最直接的方法是延遲退休年齡，若由62歲延遲到65歲才退休，便等於多3年時間做準備，以讀者現時的收入和支出，5年後應可為儲備增加50萬至60萬元，不失為一個可考慮的方向。

若她一向保守，突然想一改投資取態，由保守的投資者突然轉為進取型，又是否可行？的確有部分人會認為參加一些高風險投資如期權、窩輪、孖展投資等，能短時間內致富，身家倍翻，但有一些潛在的風險和挑戰必須要考慮。

例如保守的投資者可能缺乏處理高風險投資的經驗和知識。投資市場涉及複雜的因素和不確定性，沒有足夠的準備可能導致投資決策的不理智。另一方面，儘管投資者希望追求更高的回報，但他們的風險承受能力可能不足以應對高風險投資帶來的波動和損失。

宜延遲退休年齡 可採安老按揭

除了避免進行高風險投資外，即將退休人士亦應為自己訂立一個切實可行的投資目標，避免好高騖遠。

最近投資基金公會調查顯示，65歲以下在職人士要求投資的平均回報率為11%，55歲以上和高收入人士要求回報率更高。然而近年投資回報率普遍在6%至8%，遠遠低於受訪者期望。這項調查正好反映，不少投資人士都誤判自己的投資表現，認為自己能大幅跑贏大市，事實告知即使能與大市同步，其實已十分不錯。若你訂立的預期投資回報與實際回報每年有幾個百分比的偏差，將會大大影響到退休規劃。

因此，高風險不等於高回報，亦不要高估自己的投資回報，與其希望短時間內以不習慣的方式博一博，倒不如以合適投資策略配置資產，平衡波幅與風險，製造退休現金流。以250萬元資產，6%至8%回報便能製造每月1.25萬至1.7萬元的現金流。

其次，司徒女士亦可以善用手上的物業，為自己製造現金流。現時政府的「退休三寶」中，安老按揭便是專為有樓的退休人士而設，業主可利用住宅物業作為抵押品，向貸款機構獲取安老按揭貸款。

例如以司徒小姐的物業計算，市值700萬元，採定息計劃，終身提取，每月可以領取約1.5萬元金額。雖然物業已抵押予貸款機構，但借款人仍是物業業主，可繼續安居在原有物業直至百年歸老。

如此安排之後，司徒女士便能擁有每月約3萬元的現金流，理應可支付大部分的退休開支，所以，只要採用合適的策略，加上活用手上資產，便可輕鬆退休。

信達興業董事 物業理財專家

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

相關字詞﹕陳智鑾 退休 理財信箱

上 / 下一篇新聞

載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
裕承科金擴數碼港元方案使用
裕承科金擴數碼港元方案使用
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客
富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
物流公司藉執貨機械人提升效率
物流公司藉執貨機械人提升效率
供應商Geek+：回本期約3年
供應商Geek+：回本期約3年
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
溫傑：恒指明年目標19260點
溫傑：恒指明年目標19260點
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
李順威：市場追落後 輸家股反彈
李順威：市場追落後 輸家股反彈
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
布少明：一手趨旺 後市添動力
布少明：一手趨旺 後市添動力
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
人幣回穩 MPF可敲大中華基金
人幣回穩 MPF可敲大中華基金