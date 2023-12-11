明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

物流公司藉執貨機械人提升效率

【明報專訊】自從新冠疫情幾年前爆發後，網購訂單增長特別快，不少電商和物流公司都要加班加人手執貨，才能勉強處理日益龐大的網購訂單。為了徹底解決勞工不足問題，近期有業者購入數十部的自主移動式機械人（AMR）協助執貨。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

U-Freight Limited（UFL）總經理張浩賢表示，公司從事物流業務已經55年。2014年開始進軍電商物流業務，主要為一些在美國Amazon等網購平台開設網店的香港和內地公司提供第三方跨境物流和倉儲服務。

2018年7月，該公司成立子公司e+Solutions專門負責這業務，設有獨立貨倉。2019年中開始e+Solutions業務增長特別快，加上同行搶人，請人執貨愈來愈困難。當時，e+Solutions有6至8名全職員工負責執貨，另外再透過中介公司聘請逾15個「炒散」兼職員工。同一時間還有一些推車仔執貨的可能塞在貨倉通道，令到效益打折扣。所以，e+Solutions計劃採用自主移動式機械人（AMR）負責勞力密集工作，減低執貨人力需求。

疫後訂單急升 請人愈來愈難

2019年中至2021年中，e+Solutions試過一個供應商的AMR，但效果未如理想，那家供應商一直未能解決三大問題：首先，其AMR移動速度太慢；其次是經常出現軟硬件問題，需要供應商派人上門修復；第三，其AMR噪音偏高。因此，e+Solutions最終另覓其他公司的AMR，結果考慮過數家公司產品後，去年中決定投資8位數字，向極智嘉（Geek+）購入30部AMR協助執貨。經過一輪裝修和電力工程，包括平整地面，加設定位QR Code，改動貨架佈局；設立充電站，加強Wi-Fi無線網絡；以及完成系統對接，軟硬件調試等，e+Solutions花約8個月推行AMR自動化工程。由今年較早時開始，粗重搬運工作改由AMR負責。

當電商收到網上訂單後，會自動傳送到e+Solutions貨倉電腦系統，再將訂單資料傳送到多部AMR。AMR隨即根據訂單，自動托高相關貨架，將它們運送到工作站。貨架上需要出貨的那幾格會亮燈顯示出貨件數，提示執貨員取貨。執貨員只需站在工作站內，根據貨架上燈號及電腦屏幕指示，就能夠準確完成每張出貨單的執貨工作，大大減低體力勞動。現時，e+Solutions香港貨倉仍有約8名全職員工負責執貨入箱和包裝，但已毋須「炒散」兼職員工。

根據訂單資料 自動調整熱門貨架位置

極智嘉（Geek+）香港及台灣業務發展總監蕭定山表示，當AMR儲電量降至約50%時，會自動輪流回到充電站，每部每次只需充電10分鐘，就能夠延長使用時間兩小時。這種運作方式可以確保任何時間都有相當數目的AMR可用，避免出現大批AMR同時無電。

此外，當負責執貨的員工下班後，軟件會根據最新訂單資料，計算出哪些貨架較熱門，然後指示AMR將它們調動到較接近工作站的位置，以便翌日可以減少移動它們的距離和時間，也節省電力。

毋須再聘兼職 效率至少提升三成

張浩賢估計，與以往聘用多名「炒散」兼職時相比，現時執貨效率至少提高三四成，而且還有提升空間。他又表示，極智嘉的軟硬件方案好處是容易使用和可塑性高。例如，其AMR除了根據電商收到的訂單來自動移動貨架之外，也能夠替電商處理貨品入倉工作。若電商的庫存單位（SKU）有加減或改變，e+Solutions的員工亦只需自行修改一些設定，毋須編程。

e+Solutions和母公司UFL在上海、新加坡、馬來西亞、韓國和美國還有多個貨倉。張浩賢計劃在其他地區照辦煮碗採用AMR，估計上海的貨倉將率先效法。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
裕承科金擴數碼港元方案使用
裕承科金擴數碼港元方案使用
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客
富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
供應商Geek+：回本期約3年
供應商Geek+：回本期約3年
退休前儲備不足 忌突轉高風險投資
退休前儲備不足 忌突轉高風險投資
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
溫傑：恒指明年目標19260點
溫傑：恒指明年目標19260點
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
李順威：市場追落後 輸家股反彈
李順威：市場追落後 輸家股反彈
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
布少明：一手趨旺 後市添動力
布少明：一手趨旺 後市添動力
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
人幣回穩 MPF可敲大中華基金
人幣回穩 MPF可敲大中華基金