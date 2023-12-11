物流公司藉執貨機械人提升效率

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

U-Freight Limited（UFL）總經理張浩賢表示，公司從事物流業務已經55年。2014年開始進軍電商物流業務，主要為一些在美國Amazon等網購平台開設網店的香港和內地公司提供第三方跨境物流和倉儲服務。

2018年7月，該公司成立子公司e+Solutions專門負責這業務，設有獨立貨倉。2019年中開始e+Solutions業務增長特別快，加上同行搶人，請人執貨愈來愈困難。當時，e+Solutions有6至8名全職員工負責執貨，另外再透過中介公司聘請逾15個「炒散」兼職員工。同一時間還有一些推車仔執貨的可能塞在貨倉通道，令到效益打折扣。所以，e+Solutions計劃採用自主移動式機械人（AMR）負責勞力密集工作，減低執貨人力需求。

疫後訂單急升 請人愈來愈難

2019年中至2021年中，e+Solutions試過一個供應商的AMR，但效果未如理想，那家供應商一直未能解決三大問題：首先，其AMR移動速度太慢；其次是經常出現軟硬件問題，需要供應商派人上門修復；第三，其AMR噪音偏高。因此，e+Solutions最終另覓其他公司的AMR，結果考慮過數家公司產品後，去年中決定投資8位數字，向極智嘉（Geek+）購入30部AMR協助執貨。經過一輪裝修和電力工程，包括平整地面，加設定位QR Code，改動貨架佈局；設立充電站，加強Wi-Fi無線網絡；以及完成系統對接，軟硬件調試等，e+Solutions花約8個月推行AMR自動化工程。由今年較早時開始，粗重搬運工作改由AMR負責。

當電商收到網上訂單後，會自動傳送到e+Solutions貨倉電腦系統，再將訂單資料傳送到多部AMR。AMR隨即根據訂單，自動托高相關貨架，將它們運送到工作站。貨架上需要出貨的那幾格會亮燈顯示出貨件數，提示執貨員取貨。執貨員只需站在工作站內，根據貨架上燈號及電腦屏幕指示，就能夠準確完成每張出貨單的執貨工作，大大減低體力勞動。現時，e+Solutions香港貨倉仍有約8名全職員工負責執貨入箱和包裝，但已毋須「炒散」兼職員工。

根據訂單資料 自動調整熱門貨架位置

極智嘉（Geek+）香港及台灣業務發展總監蕭定山表示，當AMR儲電量降至約50%時，會自動輪流回到充電站，每部每次只需充電10分鐘，就能夠延長使用時間兩小時。這種運作方式可以確保任何時間都有相當數目的AMR可用，避免出現大批AMR同時無電。

此外，當負責執貨的員工下班後，軟件會根據最新訂單資料，計算出哪些貨架較熱門，然後指示AMR將它們調動到較接近工作站的位置，以便翌日可以減少移動它們的距離和時間，也節省電力。

毋須再聘兼職 效率至少提升三成

張浩賢估計，與以往聘用多名「炒散」兼職時相比，現時執貨效率至少提高三四成，而且還有提升空間。他又表示，極智嘉的軟硬件方案好處是容易使用和可塑性高。例如，其AMR除了根據電商收到的訂單來自動移動貨架之外，也能夠替電商處理貨品入倉工作。若電商的庫存單位（SKU）有加減或改變，e+Solutions的員工亦只需自行修改一些設定，毋須編程。

e+Solutions和母公司UFL在上海、新加坡、馬來西亞、韓國和美國還有多個貨倉。張浩賢計劃在其他地區照辦煮碗採用AMR，估計上海的貨倉將率先效法。

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