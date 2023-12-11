明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客

【明報專訊】今年中小銀行以高定存利息吸存款，同時有助拓展新客，富邦香港執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，年初至今的零售客戶數目，較去年底增加三成，零售存款增加25%。定存息高企料於明年結束，她指今年已同時提升數碼服務和分行體驗留客，亦會發展定期回報產品，提供更多選擇予客戶：「客戶收開5厘定期，即使變回3厘半也會覺得低，問有什麼可以買。」

明年續強攻私貸 紓按揭弱影響

葉嘉敏表示，今年高息吸引新客同時，亦有花時間了解客戶的其他需要，推動信用卡、理財等服務。明年高息過後，活期存款比例回升，她指透過提升手機銀行體驗，將該行服務帶進客戶日常使用，減少因存息競爭而流失客戶，例如在上周起客戶可經轉數快和PromptPay，於泰國向商戶進行二維碼支付，是首批開通的銀行。

利息高企影響貸款增長，葉嘉敏表示，零售貸款餘額雖因按揭減少而下降，但私人貸款餘額今年增長50%，部分由小企業經營周轉需求帶動。隨着利率下降，私貸續為明年貸款業務重點，料有助減輕明年按揭繼續疲弱對零售貸款的拖累。另外，因近年富邦香港融資狀况和財務表現改善，上月底獲標普調升信貸評級展望至「正面」，標普料富邦未來兩年信貸有中高單位數增長。

富邦早前重修中環總行，面向德輔道中的地面樓層改劃為財富管理中心，將於明日（12日）開幕，葉嘉敏表示，明年將改裝尖沙嘴分行，增加財富管理中心樓層。目前該行有16個網點，她指在計劃拓展新點時，會以快閃店實測場地客流量，以及客戶是否與其目標相符，例如上月在元朗Yoho Town進行實測，並提供信用卡、預約財富管理服務等。

上 / 下一篇新聞

載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
觀塘Millennity寫字樓暫租出四成
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
李寧22億向恒地購港匯東 作港總部
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成
裕承科金擴數碼港元方案使用
裕承科金擴數碼港元方案使用
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
建銀國際趙文利：恒指見「估值底」料年底前有力彈
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
貝萊德：美明年高通脹高息料持續
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
晶泰獲騰訊Google加持成賣點
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶
物流公司藉執貨機械人提升效率
物流公司藉執貨機械人提升效率
供應商Geek+：回本期約3年
供應商Geek+：回本期約3年
退休前儲備不足 忌突轉高風險投資
退休前儲備不足 忌突轉高風險投資
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
金子：再失10天線 比亞迪Put 21115
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：尿素供不應求 中海化學可吼
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
張兆聰：航空股回勇 達美可留意
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
伍禮賢：華能國電最受惠煤電新政策
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
王良享：穆迪降中國展望乏足夠理據
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
陳大為：美債務高企 金價料高位區間上落
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
袁國守：泰國成旅居海外置業之選
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
謝偉銓：公屋輪候居屋抽籤機制宜檢討
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
活期存息標榜7厘 或屬漸進升
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
沈永年：90歲婆婆不住港 赴珠海養老
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
許健生：寧德時代進駐港 注入新動力
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏
溫傑：恒指明年目標19260點
溫傑：恒指明年目標19260點
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
袁國守：港股近超賣 本周反彈可期
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
林少陽：日本經濟收縮 股市危危乎？
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
技術取勝：中電挑戰上升通道頂
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
李聲揚：早着先機非穩賺 隨時輸到喊
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
蔡金強：政治局會議解讀：思路基本不變
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
艾雲豪：商業大片：主流串流往下流
李順威：市場追落後 輸家股反彈
李順威：市場追落後 輸家股反彈
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
劉思明：港股沽壓仍大 撈底須審慎
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
瑞銀亞洲：終止10連跌 友邦購21556
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
摩根大通亞洲：圓匯4個月新高 日港購10096
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
周顯：葉劉雖非財經專才 談穆迪事件專業
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
張佩儀：強積金ESG基金回報有望跑贏大市
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
王弼：油價料呈上落市 續波幅操作
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
曾淵滄：國企私有化尋寶熱
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
廖偉強：市道低迷買新盤最划算
布少明：一手趨旺 後市添動力
布少明：一手趨旺 後市添動力
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
中環設「灣區展覽館」 展示穗新盤資訊
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
上月工商物業買賣逾百億 飈近3倍
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
雨後屆現樓 鄰近朗屏站
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬
人幣回穩 MPF可敲大中華基金
人幣回穩 MPF可敲大中華基金