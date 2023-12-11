晶泰獲騰訊Google加持成賣點

撰文 旻晞

今年8月，拜登正式簽署投資中企禁令，受限制範圍包括晶片、量子運算及AI等3個特定領域，初步看至少三分二和晶泰業務似有關連。晶泰如何回應？「此類緊張局勢的任何升級對中國的人工智能賦能的藥物研發服務行業的直接影響仍在不斷變化，但對中國整體經濟及社會狀况的影響可能會隨之影響我們的業務、財務狀况及經營業績。」臨時招股文件說。

晶泰業務涉及量子物理領域，公司基於量子物理計算的AI能力，用以計算、模擬、測預測各種場景。公司由「東方三博士」、3位麻省理工學院物理學家──溫書豪博士、馬健博士及賴力鵬博士於2015年創立，一年後，即2016年參加了大藥廠輝瑞（美：PFE）舉辦的全球晶體結構預測盲測、並實現準確預測，「一夜成名」，亦自此與輝瑞建立緊密的合作關係，亦奠定了晶泰於藥物發現解決方案的地位。

化學藥物的研發過程，說起來便是一個繁複的反覆試驗、觀察、預測、模擬過程。基於量子物理的第一性原理計算，可使晶泰能夠從最初開始模擬藥物特性，有助於迅速設計與發現有潛力的候選藥物，而毋須首先積累實驗數據。

擁輝瑞強生默克等客戶

目前晶泰的藥物發現解決方案，專注於識別和開發對特定疾病相關靶點表現出藥物活性功能的分子。方案橫跨藥物發現及研究的過程，從標靶驗證、苗頭化合物識別、先導化合物生成、先導化合物優化至臨牀前候選藥物推薦，涵蓋了小分子、抗體、多肽、ADC及PROTAC等多種模態。說起來，本欄曾介紹多家藥物研發企業的研發領域，晶泰或多或少都有涉足，其角色主要為代工研發（CRO）。

現時包括輝瑞、強生（美：JNJ）、中生製藥（1177）旗下正大天晴藥業、大熊製藥，以及默克集團（美：MRK）都已是晶泰客戶。而晶泰五大客戶佔收入比率更逐步下降，由2020年的83.9%逐步降至今年上半年的41.4%，反映其客戶趨向多元化。

藥物發現解決方案佔收入逾六成

除藥物發現解決方案，晶泰亦有智能自動化解決方案業務，主要包括固能研發服務及自動化化學合成服務。自動化技術及能力提供自動化化學合成服務，旨在加快耗時且成本高昂的化學合成過程，即通過化學反應將反應物或起始材料轉化為化合物的過程，晶泰亦已開始向其他高價值行業提供相關研發解決方案。

近兩年，藥物發現解決方案佔集團收入逾六成；至今年上半年則降至45%，不排除藥物發現項目多在下半年確認收入有關。而晶泰近年收入呈高速增長，從2020年的3600萬元（人民幣，下同），增至去年的1.33億元，而今年上半年收入8600萬元，按年升86%，亦已相當於去年全年收入的65%。

仍處「燒錢」階段 料今年續見紅

不過，在盈利層面，既然作為「18C」特專企業，連年虧損已可預期，原因亦是研發開支依然高企。截至最後實際可行日期，公司擁有700多名科學家及技術專家，持有超過120項授權專利、約27項正在進行的藥物發現項目，並擁4個研發機構，其擁有實驗室面積超過1萬平方米。也因此，往績期間晶泰研發開支佔收入比例分別是234%、339%及269%；今年上半年仍有293%，普遍是收入的兩倍以上，要達致盈利看來仍有一段漫長道路。晶泰亦已表明，預期今年全年仍將錄得虧損。而連年虧損同時，其經營現金淨額亦是持續負數，即截至目前為止公司仍是在「燒錢」階段，截至今年6月底，集團手頭現金有10.4億元。按其現金及現金等價物、定期存款的流動部分、按公允價值計入損益的金融資產的流動部分，以及受限制現金將能維持的財務可行性約53個月，這還未計及一旦成功在港上市所能集得資金。

股東包括紅杉軟銀中壽等

截至最後日期，3位聯合創始人合計持有晶泰已發行股本13.45%權益，並共同控制60.68%投票權。而作為「18C特專科技公司」，晶泰至今共完成8輪融資，已有多家「資深獨立投資者」，除上文提及的騰訊、Google，亦有紅杉中國、軟銀、中人壽、招銀國資、中金資本、中信証券、未來資產，股東層面實力雄厚，即使上市計劃若有變數，晶泰仍有足夠的財政支持作業務拓展。

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