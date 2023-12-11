貝萊德：美明年高通脹高息料持續

貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）預測，美國通脹短期難以回落至聯儲局目標的2%，故此當局暫不會減息，認為投資者要為明年高息環境持續做好準備。

美重整供應鏈 難免帶來高通脹

統計資料顯示，在1973年至今的8次美國加息周期，觀察到以下的亮點：（一）最終加息與首次降息之間的平均時間為5.4個月，最短一個月，最長15個月；（二）美國通脹在首次減息時平均為5.2%，若扣除高通脹的70年代，平均為3.4%，只有一次低於2%（2019年）；（三）在該8次加息周期，其中6次導致經濟衰退。

由於美國10月核心個人消費開支（Core PCE）通脹按年增長率已回落至3.5%，短期料繼續回落，或會跌至低於1980年代以來美國首次減息時的平均通脹率3.4%，令市場對明年上半年、甚至首季便減息有憧憬。

聯儲本周議息 料預告明年息口走勢

不過，龐文博表示，美國正重整供應鏈，其間難免會帶來高通脹，在高通脹環境持續下，他相信，即使聯儲局日後減息，減息力度亦會較過去幾次的周期低，強調要為明年高息環境持續做好準備。

美國聯儲局在香港時間本周三及周四將召開今年最後一次議息會議，料會更新對明年通脹及息口的預測，讀者宜密切留意。

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