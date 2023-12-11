裕承科金擴數碼港元方案使用

可作支付認購基金等

劉富榮表示區塊鏈誕生，有助支持數碼港元開發到支付及投資應用場景，不單有流動性高的好處，亦令結算更快及有效率。透過參與金管局的數碼港元先導計劃，裕承科金便借助科技，藉此提供應用方案用於支付、認購基金，甚至提供帳戶餘額生息，情况有別於未能夠提供生息功能的儲值支付工具（SVF）。今次先導計劃中，集團找來100名科技大學學生參與測試，用家可即時交收及取得報告，提高透明度、確定及穩定性。同時發現通過技術實現去中介化減少層層環節，降低金融產品發行成本。

他相信區塊鏈的運作長遠亦有利支持證券型代幣（STO）運作。裕承科金料可因此居中發揮功能，將消費者及供應商連繫到區塊鏈上，藉此將基金代幣化及港元數碼化結合放在同一平台上，毋須如傳統運作般將不同元素分割。他預料，這長遠幫助到集團和銀行界尋求合作，希望繼續找來更多合作伙伴，發展成全球的平台，並將認證技術放在香港，推動金融基建全球性發展。

資料顯示，裕承科金擁有證監會的9號提供資產管理服務的牌照。劉富榮表示，他們將來可以借助科技，涉足更多基金、STO及金融產品銷售。儘管目前該集團處於投資期，但是他期望投資期過後及建成運作平台後，可以變得有利可圖。