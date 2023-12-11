香港寬頻：中小企捧「易‧IT」 客戶滲透率五成

提供寬頻網絡安全等一站式服務

何達指香港寬頻企業方案（HKBNES）一向專注中小企市場，惟以往所提供的解決方案較為單一，HKBNES於7月時推出「易‧IT」服務，向中小企提供寬頻、託管Wi-Fi網絡、通訊及話音連接，以及網絡安全設置等一站式服務；何達稱，市場對於該方案的需求殷切，自7月推出「易‧IT」後，目前該方案客戶的滲透率達五成，盼日後可提高至75%。

中型企業方面，HKBNES於10月時與慧與科技香港（HPE）推出一站式的安全存取服務邊緣（SASE）解決方案，加強多點網絡安全連接。何達表示，該方案專為零售、跨境服務，以及多營運地點的企業而設，目前正與12個客戶研究，如何將其網絡伸展至內地，以協助企業管理於大灣區內所有業務地點的數據安全。

大型企業方面，HKBNES於7月推出「AegisConnect」網絡監察和安全服務，為客戶網絡提供網絡監察網絡表現和多項網絡安全服務。何達表示，認為現時企業對於網絡的需求非常大，現時購買客戶包括政府公營機構、銀行，以及中型貿易公司，盼有關方案的客戶滲透率亦可增長至75%。

香港寬頻今年全年業績顯示，其企業客戶達10.1萬，按年跌4%。但其企業方案收入反增至48.25億元，按年升9%；何達解釋，受宏觀經濟影響，近年出現公司倒閉或轉為北上，集團改變其營運模式，將生意「做深」，向客户提供套餐式服務，增加每筆訂單收入。另外，何達亦提到，於今年財政年度企業方案的訂單量，較去年同期升18%，反映其策略的成功。