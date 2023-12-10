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經濟
2023年12月10日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
內地上月CPI跌0.5% 連續兩月通縮 分析：財策加碼預期升溫 料年底降準機會增
內地上月PPI跌幅擴至3%
美股三大指數齊升 標指見近兩年高
港股疲弱 彭博：今年本港30券商結業
YOHO WEST次輪沽98% 兩輪售逾640伙超上月整體一手
IT網站：中芯5納米製程或量產
悅榕控股擬4.8億購萬科合營股權
供應鏈恢復 耐用品跌價拖低美通脹 經濟師漸信可「軟着陸」 減息時間仍分歧
學者：M2收縮達一年 經濟不可能增長
張宗永：禍福相倚
薛偉傑：高中生研發電動負壓吸盤 可吸起200公斤重量
馮其十：穆迪降中國評級展望存3個低估
馮其十：穆迪降中國評級展望存3個低估
【明報專訊】國際信用評級機構穆迪最近將中國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，維持評級A1不變。這一操作背後有三個低估。
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內地上月CPI跌0.5% 連續兩月通縮 分析：財策加碼預期升溫 料年底降準機會增
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