薛偉傑：高中生研發電動負壓吸盤 可吸起200公斤重量

兩人表示，市場上現有的同級產品大多數都不能應用在濕水、有弧度、粗糙、凹凸等表面。他們研發的手提式電動負壓吸盤卻在底盤設計和吸力方面作出改良，可以照常吸附這些表面，只要弧度和凹凸情况不太大就行。

此外，機身有一個夜光顯示屏顯示抽負壓的進度，以方便在夜間施工。除了使用機身的按鈕開關之外，也可以使用遙控器。一個遙控器最多可以控制14個手提式電動負壓吸盤同步開關，特別適合多人一起搬運體積巨大的重物。另外，電動負壓吸盤的矽膠底盤使用久了，難免會沾上一些灰塵，所以，他們研發的產品還加入了自動清洗功能。

可用於濕水弧度粗糙表面

范趙榮和王菲是同年出生的表兄妹，兩人用了大約半年來研發產品，之後再用了大約一年處理專利申請工作。這次兩人是應中國發明協會的邀請來港，在貿發局主辦的「創業日」中展出產品。這產品現已開始量產，生產工作由王菲父親的朝倍工具（山東）有限公司負責，出廠價約為每部400元人民幣，而出口則由范趙榮父親的開普堡五金機電有限公司代為處理。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]