供應鏈恢復 耐用品跌價拖低美通脹 經濟師漸信可「軟着陸」 減息時間仍分歧

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、CNBC 、Business Insider、美聯社 、路透社

美國10月份通脹有改善迹象，由8月至9月的3.7%回落至3.2%，與7月份看齊，亦由去年6月高峰期的9.1%大幅下滑。其中美國耐用品價格連續5個月按年報跌，10月份按年跌2.2%，並將全月核心通脹拉低至3.5%，較去年9月的核心通脹5.5%低2個百分點，成通脹降溫功臣之一。

耐用品價10月跌2.2% 連跌5個月

10月份服務業價格則繼續向上，按年升4.4%，較9月份的4.7%輕微紓緩，但仍比疫情時高，主要由租房、汽車保險等推高，汽車保險價格按年更飈19.2%，遠勝其他細項。10月份一手、二手汽車及零件價格較9月跌0.4%，連續5個月報跌，家品、娛樂用品則各跌0.2%與0.4%。回顧疫前，1995至2020年間美國耐用品價格呈跌勢，平均每年跌1.9%，主因是全球化興起，生產搬到低收入國家，同時生產效率上升，降低產品成本。直到疫情來襲，耐用品價格自2020年6月起開始轉勢，逐漸由跌轉升，去年2月價格升幅更達高峰，按年漲10.7%，待至今年6月起才重新錄得跌幅（見圖）。

供應鏈暢順與否，成為近年通脹急飈與紓緩的關鍵。三藩市聯邦儲備銀行經濟師Adam Shapiro分析，由於工廠關閉，船舶堆積，推高貨品成本，2021至2022年間的通脹約有一半都是由此引起的。到疫後供應鏈恢復暢順，市場需求亦得以紓緩，相關價格升勢便見降溫，白宮經濟顧問委員會發文指出，去年以來的通脹約有八成都因此而放緩。

《華爾街日報》指出，今日供應鏈運作恢復暢順，需求卻因美聯儲加息而受限，今年10月美國消費者開支升0.2%，為5月以來最弱。不過，這個情况卻是美聯儲所樂見。美聯儲主席鮑威爾9月時表示，貨品價格回落，除了部分因為需求轉弱使航運順暢外，也反映調高息率見效，惟撇除房地產的服務業通脹亦需要降溫。

大摩：核心貨品加快通縮 抵消服務業漲價

摩根士丹利預測，隨着需求轉弱及供應鏈改善，明年中前核心貨品會加快通縮，會抵消服務業價格漲幅。該行預料未必有衰退出現，但料2026年通脹會重返目標水平，較美聯儲所預計的早。瑞銀經濟師Alan Detmeister表示，若價格上漲是由供應問題所造成，供應問題一旦解決，價格即回落至平衡水平，又料汽車價格會下滑，壓低明年通脹。該行預測，明年第四季美國通脹回落至1.7%，跌穿美聯儲目標水平，並料明年經濟衰退。

穆迪首席經濟師Mark Zandi亦認為，10月份通脹緩慢而穩定地趨向溫和，料明年同期通脹水平會很接近美聯儲目標，亦是美國消費者較安心的水平。

美國10月份職位空缺亦見逾兩年半新低，跌61.7萬個至870萬個，令市場愈來愈相信美國經濟有望「軟着陸」。據全國商業經濟學會調查，只有24%受訪經濟師預料明年較大可能出現衰退，即使絕大部分受訪者料失業率將上升，但大多數估計失業率不會升穿5%。大部分受訪者料通脹到明年便會放緩。

據受訪者的預測中位數，明年第四季消費者物價指數將按年升2.4%，趨近2%目標，遠較去年中逾9%的水平紓緩。被問到美聯儲應何時開始減息，則意見分歧，部分經濟師認為明年首季為宜，部分認為明年第四季前都不會發生。

美聯儲理事：減息非為救經濟或避衰退

不過，FHN宏觀策略師Will Compernolle認為，目前說抗通脹一仗結束仍言之尚早，造成10月通脹放緩的主要因素都來自表層因素，這些因素不會一直促成通縮。

被視為「偏鷹派」的美聯儲理事Christopher Waller亦表示，現時通脹仍然太高，未知價格回落能否持續，若通脹再連續數月降溫，美聯儲亦相信通脹回落時，便可以開始減息，但強調原因是通脹回落，而不是為了救經濟或避衰退。

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