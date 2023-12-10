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經濟
香港地產

YOHO WEST次輪沽98% 兩輪售逾640伙超上月整體一手

【明報專訊】新地（0016）天水圍天榮站大型新盤YOHO WEST第1期上周開紅盤後，昨日乘勝追擊，進行次輪銷售共322伙，其中310伙以價單形式發售，另有12伙3房或4房則以招標形式推售。據悉，全日售約304伙，佔可供發售的近98%，兩輪銷售火速售逾640伙，成交量超越上月全月的一手銷情約564伙。發展商最快今日加推單位，擬於周內再進行新一輪銷售。

發展商最快今加推 擬周內新一輪銷售

樓花期長約11個月的YOHO WEST，次輪銷售共收到逾1.61萬個認購登記，以價單推售310伙，超額認購逾51倍。與首輪銷售相同，次輪銷售亦分組進行銷售，A組買家需購買最少2伙至4伙，或最少1個指定單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。美聯物業稱，該行錄「一客兩食」個案，一組買家斥資約1013萬元購入2個兩房戶，購入單位為3B座中層B2室及高層B2室，其中一伙計劃作收租用途。

新港人1067萬購MONACO MARINE兩房

另昨日一手貨尾盤亦錄成交，會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，昨日錄得一宗新成交，單位為1B座6樓D室，屬於2房開放式廚房單位，實用435方呎，成交價1067.1萬元，實呎24,531元。買家為新香港人，喜歡啟德區交通方便，加上受到「置優越1088付款計劃」先住後付優惠吸引，故購入自住。

中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號，昨日售出一伙，單位為2A座8樓C室，實用440方呎，屬2房（開放式廚房）間隔，成交價826.9萬元，實呎18,793元。

一手熱賣，令二手受壓，個別業主蝕讓離場。市場消息稱，青衣明翹匯錄蝕讓成交，有關單位為1座低層C室，實用410方呎，成交價545萬元，實呎13,293元。原業主2019年11月以642.1萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕讓97.1萬元或15%，若計算印花稅及交易雜費等，實際蝕讓119.31萬元或近19%。

另有業主平手離場，利嘉閣地產高級分區董事譚健偉表示，荃灣全‧城滙錄成交，單位為7座極高層D室，實用524方呎，2房望開揚市景及山景。原業主早前以1100萬元放售，議價後減價60.2萬元或約5.5%後、以1039.8萬元易手，實呎19,844元。原業主於2017年9月以1008.6萬元一手購入，持貨6年，帳面賺31.2萬元或約3%，若計算交易費用，料平手離場。

[香港地產]

相關字詞﹕維港1號 中海外 會德豐地產 MONACO MARINE 新地 YOHO WEST

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