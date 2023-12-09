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2023年12月9日星期六
睇樓手冊
裕民坊重建加入住宅 摩廈設1750伙 料挑戰港最高分層 修訂核准圖諮詢期至明年2月
城規會否決和黃物流中心改數據中心
CCL連跌三周險守150點 料全年跌5%
禮頓山4房連車位租8.6萬
OMA變相減價後 4個月來首錄成交
藍帶啤酒代理商5.11億購金輪天地銀主盤
政治局會議：積極財策須適度加力 未提房策 籲化解重點領域風險
外管局9招便利跨境貿易投資
惠譽：無意降內地香港評級展望
看好濠賭明年初環境相對有利
港股窄幅上落215點 北水佔成交31%
騰訊遭大股東Prosus減持 套1.57億
內銀向非國有房企1個月放貸300億
國泰首買空巴貨機 引入6架 基本價211億兼獲大額優惠 可增購20架
FedEx伙廣東機場集團 拓白雲機場貨運
零售協會：籌備優惠平台 料一周後推 力谷消費
SPAC公司Vision Deal趣丸合併 趕及死線前完成 20名PIPE投資者認購
平保：港擁內地優勢 保險生態圈勝星洲
銀公稱降展望後市場平穩 機構信用息差沒明顯變化
美新職19.9萬勝預期 失業率降 勞動力轉強 明年3月減息概率跌
日本GDP縮2.9% 爆疫後最大跌幅
Google宣傳Gemini視頻被質疑誇大
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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裕民坊重建加入住宅 摩廈設1750伙 料挑戰港最高分層 修訂核准圖諮詢期至明年2月
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