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經濟

銀公稱降展望後市場平穩 機構信用息差沒明顯變化

【明報專訊】穆迪本周將中國內地及香港評級展望調低至「負面」，銀行公會主席孫煜表示，就信用市場反應而言，其下調評級展望對於中國和香港機構信用息差並沒有明顯變化，他表示整個市場保持平穩，同時亦相信香港銀行對客戶所提供的服務，亦會保持平穩，不會受重大影響。孫煜續指出，世界經濟復蘇不均衡，經濟穩定回升基礎面臨挑戰，但中國內地經濟持續向好，其長期向好基本面沒有改變。

優化跨境理財通方面，人民銀行、廣東省政府，及香港金管局周一（4日）發表《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（修訂稿徵求意見稿）》。孫煜表示，香港銀行業界肯定對此表示歡迎，因為有關徵求意見內容已經結合客户實際需求，以及銀行業界的期待，集合多個優化方向，估計將有效令業界發展，並料會促進人民幣跨境流動和使用，銀行業界會盡量配合監管機構，就優化措施的落實細節反饋意見。

銀行優化電子轉帳迎打風開市

惡劣天氣開市方面，港交所（0388）上月底就惡劣天氣開市進行諮詢。孫煜指出，銀行公會歡迎港交所關於惡劣天氣下維持證券市場交易，港交所指令銀行和交收銀行檢視及優化電子轉帳、支票結算，以及相關服務，以全力支持結算參與者的營運和進行結算的需求。

孫煜表示，相信有關安排將為投資者提供更大的便利，提升香港競爭力。孫煜提到，於惡劣天氣下，為保障銀行員工和客戶安全，由於分行將不營運，當天不收取紙本支票，鼓勵客戶多用電子渠道來進行交易。

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