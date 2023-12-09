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經濟

平保：港擁內地優勢 保險生態圈勝星洲

【明報專訊】中國平安（2318）聯席首席執行官兼常務副總經理陳心穎（圖）昨日在亞洲保險論壇，被問及香港與新加坡競爭時，認為兩地的基建皆相當出色，不過香港保險生態圈則較為出色，因為建立生態圈需要接近一個龐大客戶市場，香港接近中國內地是很大的優點，雖然新加坡位處東南亞，但並非單一市場，進行同樣業務時會較在內地事倍功半。

陳心穎是新加坡人，過去10年在內地保險巨頭平保工作，她認為不論新加坡還是香港人，皆缺乏如內地擁有企業家精神的人才，在不確定性下願意承擔風險嘗試完成工作，而香港在引進內地人才方面，有政策的優勢。永明金融總裁兼行政總裁蘇凱帆（Kevin Strain）則指出，香港聚集所有頂級保險公司和銀行設立地區性總部，不但是訓練人才學習金融業的地方，而且也吸引來自內地和西方的人才來港工作和歷練。

永明：港吸引內地西方人才

不過蘇凱帆亦指出，香港初創企業籌集資本並不容易，需要尋找辦法培育它們，相對新加坡善於創造初創生態圈，大學和企業一同培育金融、保險和健康科技公司，美國矽谷則有成熟體系為初創籌集資金。陳心穎則建議，不同監管機構可組成小組，有助可持續金融等新倡議，可以加快發展。

今年3月，世界銀行在港以巨災債券（catastrophe bonds）形式，發行3.5億美元保險相連證券，為此類證券首次在港上市，為智利未來3年地震風險損失提供保障。世銀財政部衍生工具、結構性融資及資本市場主管Michael Bennett表示，世銀幫助發展中國家發出巨災保險保單，同時需要將風險轉至市場，相關金額可以相當龐大。香港作為金融中心，除了資本市場也有再保險公司，也切合本港投資者高風險、高回報的需要，相當看好巨災債券在港發展，認為3月巨災債券上市僅為一個開始。

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