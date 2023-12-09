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經濟

零售協會：籌備優惠平台 料一周後推 力谷消費

【明報專訊】香港政府於本周四（7日）舉行跨部門跨界會議，與餐飲、零售、商場及交通業界等代表，商討統籌鼓勵本地消費。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日透露，業界計劃推出一個集結不同優惠的平台，讓不同零售商戶參加，預計平台可在一周左右推出，推動消費氣氛。

與政府開會多屬中長線措施

她表示，短期內業界正籌備類似「開心購物節」的活動，相信各零售商已想盡辦法給予顧客最大優惠。她續稱，與政府的會議較多是中長線措施，包括如何提升整體體驗，說好香港故事，以及如何展現本地特色等，因應消費旺季臨近，政府亦希望業界多推出短期措施。

對於聖誕節市道，她預計，疫後通關訪港旅客量一定有所增加，但本地市場就相對困難，因為適逢長假期，無法避免港人會外遊和北上消費，冀政府短期內可吸引更多鄰近地區的遊客來港消費。

旅發局100元券難帶來大改變

她認為，由於港元強勢、外幣貶值，不少港人外遊和北上消費，本地市場仍然較疲弱。至於旅發局推出100元消費券，她指相關措施為消費者提供優惠，對整體氣氛有幫助，但實際無法帶來大改變，業界需要自強，提升香港的購物體驗。

今年香港零售表現不似預期，零售協會已多次舉辦活動吸引消費，包括今年7月1日至8月31日舉行「香港開心購物節-食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌、合共約6000間零售商舖，提供超過15億元優惠。協會其後亦曾配合政府推動夜經濟，9月29日至11月30日期間舉辦「夜消費．有 Jetso！」獎賞活動，與電子支付工具包括AlipayHK、WeChat Pay HK等合作，單次滿額消費後可獲發手機獎賞短訊或電子優惠券，再到參與店舖領取優惠，不過參加品牌已減至逾80個。

相關字詞﹕說好香港故事 北上消費 訪港旅客 電子支付 香港零售 聖誕節

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