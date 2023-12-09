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經濟

國泰首買空巴貨機 引入6架 基本價211億兼獲大額優惠 可增購20架

【明報專訊】國泰航空（0293）公布，已落實訂購6架空中巴士A350F型號貨機，並有權再額外增購20架，為首次訂購空中巴士的貨機。國泰稱，訂購該款貨機以滿足機隊未來需要，將主要服務北美、南美及歐洲的長途航點，料以具有競爭力的運營成本，日漸提升公司機隊的效益和性能。

國泰貨機機隊目前全部為波音（美：BA），包括14架747-8F貨機及6架747-400ERF貨機（見表），是次為貨機機隊首引入空中巴士貨機。據協議內容提及，空中巴士飛機的基本價格約27.10億美元（約211億港元），而該公司會為國泰提供大額價格優惠。國泰稱，由於披露實際代價會失去相關優惠，故沒向外界公開，但指出所獲得的價格優惠與過往飛機認購相若。

料首批貨機2027年起交付

協議要求國泰購買每架空中巴士飛機的代價須分8期以現金支付，每架飛機的首7期款額將於該飛機付運前支付，佔代價相當大部分的餘款將於該飛機付運時支付。國泰預期，首批貨機將於2027年起陸續交付。換言之，公司每年須現金支付1至2期款額。

至於資金來源，國泰表示，交易的全部或部分資金擬通過售後回租安排及/或融資租賃，以及商業銀行貸款及/或由公司業務營運產生的現金提供。翻查公司業績，截至今年6月底止，營運現金淨流入為190.21億元。

稱反映對港航空樞紐有信心

國泰集團行政總裁林紹波表示，此項新貨機訂購計劃是公司迎接未來的其中一項重要投資，同時反映國泰對香港國際航空樞紐充滿信心，準備把握三跑道系統啟用帶來的機遇。他續稱，具燃油效益的新一代貨機將提供額外貨運運力，讓集團繼續拓展環球網絡。

除了最新向空中巴士購入A350F貨機，國泰今年亦行使購買權以購買32架A321neo及A320neo型號窄體客機，並預期至2029年底前將分別接收49架。

明報記者

相關字詞﹕貨機 空中巴士 國泰航空

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