騰訊遭大股東Prosus減持 套1.57億

今次已是Prosus公布減持計劃後第四次因觸及整數百分比而作出披露，對上一次為今年4月25日，當時持股量由26.01%降至25.99%。事實上，Prosus日前公布中期業績，披露今年4月起至9月底期間共減持1%騰訊，持股量由26%降至25%，套現約40億美元（約312億港元）；10月至11月24日期間亦再出售約2621.76萬股騰訊，套現10億美元（約78億港元）。

發布新遊戲《最後哨兵》

此外，騰訊旗下Lightspeed LA遊戲工作室最新發布一款名為《最後哨兵》（Last Sentinel）的遊戲，未有披露發售日期，被市場視為集團或能進軍主機遊戲市場。集團於TGA遊戲大獎（The Game Awards）展示遊戲預告片，背景設定在東京。