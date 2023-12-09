港股窄幅上落215點 北水佔成交31%

內房股捱沽 融創急挫19%

全周計，恒指累跌2.9%，當中兩隻恒指新貴理想汽車（02015）和藥明康德（2359）自周一首度染藍後，全周分別累跌7.4%和11.3%，跑輸大市。至於國指和科指全周分別累跌2.8%和3.3%。

摩根士丹利發表報告，預計明年內地樓市將呈上半年低迷、下半年持穩，新樓銷量按年跌5%，樓價跌4%，而土地銷售疲軟將導致房屋新動工數量減少一成。大摩建議繼續持有華潤置地（1109）和中國海外（0688），而兩股昨分別跌4.6%和3.9%。

其他內房股亦偏弱，碧桂園（2007）跌5%，收市後，內媒引述消息指該集團召開管理會議，主席楊惠妍指未來12個月交付挑戰進入深水區，明年交付量料超過40萬套，今年首11個月已交付約50萬套，又指其家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司。

人民幣在岸價失守7.16元

另外，人民幣兌美元在岸價昨天收跌94基點，失守7.16元，見逾半個月新低，盤中低見7.1628元。至於離岸價跌破7.17元，低見7.1719元。

交易員指出，在美國非農數據公布前，市場觀望氣氛濃厚，但午後美元偏升而再度施壓。