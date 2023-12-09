惠譽：無意降內地香港評級展望

稱港府資產負債表仍強健

惠譽今年3月確認香港長期外幣發行人違約評級為第四高的「AA-」，8月時確認內地評級為第五高的「A+」，展望皆為「穩定」。麥克名昨日出席亞洲保險論壇時表示，與其他評級相同，香港的評級主要取決於公共財政狀况、政府及時支付公共債務的能力，過去數年港府因財政赤字減少資產負債表，但基本上仍然強健。雖然經濟增長較預期為低，惟不是影響評級的主要因素，疫後復蘇及後會更為強勁，將可改善香港公共財政狀况。

惠譽在2019年和2020年，兩度下調香港信貸評級，與內地評級拉近至只高一級。麥克名表示，當時除了考慮本港公共財政較過往弱化，管治亦是考慮評級時的一大因素，基於香港管治與內地更為相近，因此認為兩者的評級應該更為接近。他指香港因為一國兩制，有自己的聯繫匯率、財政、經濟、貿易、稅務政策，所以香港與內地有不同的信貸評級。

港府指本港與內地更緊密聯繫，是香港發展優勢而非拖低評級因素，麥克名回應他們明白香港與內地更緊密，可受惠於內地更快速的增長，不過香港也是重要國際金融中心，不止與內地，與外界亦有廣泛連繫，如聯匯與美元連繫而非人民幣。

防地方債變中央債務問題

今年下半年內地房企債務問題持續，中央政府今季加發1萬億元人民幣國債，亦以地方政府債券置換城投債務，麥克名指暫時無意下調內地評級展望，近年已有關注內地各個經濟部分負債水平上升，雖然中央政府暫時未對地方政府債務提供支持，該行仍會小心觀察和評估及後變成中央政府的債務問題。他又認為地方政府雖有較大債務壓力，在其違約前中央政府會有不少政策以解決問題。

此外，麥克名在討論環節時表示，預期明年中美關係緊張和相關風險，可較過去兩年緩和，近期已有向好迹象，包括中美元首上月直接會面對話。不論從政治或經濟原因，兩國皆有動機將關係回到較健康的路徑。不過他提醒明年包括美國在內皆有重要選舉，考慮中美關係需要納入選舉因素。他預期內地明年和2025年經濟增長均為4.6%，為合理增長水平。