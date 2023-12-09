政治局會議：積極財策須適度加力 未提房策 籲化解重點領域風險

新華社報道，中央政治局會議指出，明年將持續推動經濟實現質的有效提升，以及量的合理增長，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。着力擴大國內需求，以及擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤等。為翌年經濟政策定調的中央政治局會議，慣常於每年12月初召開，會議結束後，一般會舉行中央經濟工作會議，部署來年的工作重點，並在來年約首季的兩會上正式公布全年經濟增長目標。

對比今年7月的政治局會議，提到要適時調整優化房地產政策，及未提及「房住不炒」，今次會議沒有特別提及房地產政策。會議只表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

經濟先立後破 幣策要靈活適度

去年12月召開的政治局會議，部署今年經濟工作時，曾提出「穩字當頭，穩中求進」，今次會議就堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」。財政政策方面，去年底會議要求「加力提效」，今次就「要適度加力、提質增效」。貨幣政策方面，去年底要「精確有力」，今次就要「靈活適度、精準有效」。此外，今次會議新增內容，還包括要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導，以及要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展等。

彭博報道， 市場正注視內地明年訂立的經濟增長目標會否更進取。報道又認為，內地最近增發1萬億元人民幣國債，支持基建開支，預期財政政策支持會是明年政府政策的重點。

法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒表示，內地樓市前景仍未明朗，政府債務規模持續上升，加上內需停滯、外貿疲弱，以及地緣政治局勢不穩定的影響，料中國政府採取擴張性財政政策有一定困難。他預計，中國明年GDP增長將放緩至4.5%，2025年進一步放緩至4.2%，但實際取決於中國政府推出刺激措施的規模。

分析：採擴張財策有困難

滙豐環球研究就發表報告指出，對比今年7月，今次會議對經濟增長的調子較樂觀，指國內經濟回升向好，相反7月時就指面臨困難和挑戰。滙豐認為，內地經濟增長仍有風險，包括內房壓力持續，要更多一致的政策穩定樓市。在政府更多主動政策下，顯示政府或將經濟增長預測定在5%左右。

另外，央視網報道，中共中央召開黨外人士座談會，徵求對經濟工作的意見，習近平在會上指出，中國經濟恢復仍處在關鍵階段，需聚焦加快現代化產業體系建設、擴大內需等。

明報記者