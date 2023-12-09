OMA變相減價後 4個月來首錄成交

936萬售出連車位兩房戶

OMA by the Sea日前突擊修訂價單，將3伙實用772至828方呎的兩房1套戶的價單定價，下調3.5%至4.6%（包括是次售出單位）；同時新加入優秀人才付款、提供18%直減折扣，連同原有2%直減折扣，總直減折扣率為20%，相對之前最高折扣11.5%，提高8.5個百分點，連同調減定價，變相減價約12%至13%；而採用優秀人才付款的買家，可獲贈車位。

滙都I增回贈後 連沽4伙

此外，早前同樣新增回贈、變相減價逾15%的泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都I， 新近連沽4伙實用均逾400方呎的兩房單位，成交價介乎575萬至665萬餘元、實呎1.33萬至1.48萬元，吸金約2452萬元。九建（0034）將軍澳海茵莊園亦連售兩伙，屬實用216至245方呎開放式戶，成交價416.9萬及443.9萬元、實呎1.81萬至1.93萬元。

將軍澳海茵莊園連售兩伙

長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，上載新銷售安排，下周二起推出1伙特色戶招標，為第2座25樓B室，實用1053方呎3房間隔、連570方呎天台，單位設內置樓梯直上天台，買家亦可以獲贈38萬元禮券，以及獲車位認購權，明年2月28日截標。

[香港地產]