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城規會否決和黃物流中心改數據中心

【明報專訊】城規會近年接獲多宗將物業改劃數據中心申請，早前長實（1113）把葵涌貨櫃碼頭一幢多功能工業大廈和黃物流中心，其中一層約72萬方呎樓面申請改作數據中心，城規會昨日進行審理，該會不同意有關改劃。本報向長實查詢，項目會否有新部署，至截稿前未獲回覆。

據悉，城規會考慮規劃署意見而否決有關申請。據規劃署文件顯示，運輸及物流局反對有關改劃，指申請地點是貨櫃碼頭的發展部分，是港口的後備或支援部分，若上述地點作數據中心用途，將與貨櫃碼頭的運作並不相符。另運輸及物流局又指出，若批出相關改劃申請，將開啟不良先例，更影響貨櫃碼頭的運作及一系列支援。規劃署採納運輸及物流局的意見，在申請審理前已反對有關申請。

運輸及物流局憂「開啟不良先例」

資料顯示，上述申請地點位於葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心6樓，涉約72萬方呎樓面，長實今年初向城規會申請把該物業由「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」地帶，改劃為「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭（1）」地帶，並加入「資訊科技及電訊業」用途，容許6樓分發中心發展成數據中心。擬議方案只涉及改動部分樓面間隔，包括改動天台的內部交通設施、在閣樓1層增加電單車車位及地面增建132kV變電站，以支援6樓的擬議數據中心，並不會增加樓面面積及樓宇體積，而地面至閣樓2層的貨櫃裝卸站和其他位於1樓至5樓的分發中心則完全不受影響。

[香港地產]

相關字詞﹕貨櫃碼頭 數據中心 長實 和黃物流中心

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