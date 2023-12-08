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經濟

香港地產

愛都大廈撻訂 業主叫1億加價一成

【明報專訊】年底前樓市持續低迷，市場更有大額物業錄得撻訂個案。市場消息指出，上月中以9000萬元售出的中半山愛都大廈一個4房雙套單位，新近遭買家撻訂，料損手約630萬元，料為減辣後最大宗二手撻訂個案。業主把物業重新以約1億元放售，叫價1億元，較原先成交價高1000萬元或逾一成。

連使費計買家損手630萬

上述單位為愛都大廈1座中層A室，實用面積2888方呎，4房雙套間隔，上月以9000萬元連車位沽出，實呎31,163元。但據區內代理透露，新買家安排資金上出現問題，故近日選擇撻訂，以樓價5%訂金，以及買賣雙方各1%佣金計算，該名買家損失約630萬元。該名原業主再以1億元放售，較上月成交價高1000萬元或逾一成。原業主1984年273萬元連車位買入，若成功售出，將大幅獲利9727萬元或逾35倍。

此外，市場消息指出，大潭紅山半島3座極低層A室，實用面積1013方呎，兩房1套間隔，以2380萬元售出，實呎23,494元，成交價為屋苑近兩年半新低，原業主2015年1884萬元一手購入，帳面獲利496萬元或26%。

紅山半島低層2380萬沽 兩年半低

市場消息又稱，何文田半山壹號2期半山徑20號低層戶，實用面積1137方呎，3房1套連工人套房戶，以樓景為主，以1655萬元易手，實呎14,556元，成交價及呎價均為屋苑自2016年以來新低，單位銀行網上估價約1880萬元，現成交價較估價低225萬元或12%。原業主2009年1274.8萬元一手購入，帳面升380.2萬元或30%。

半壹3房1655萬沽 屋苑7年新低

另美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣12月首周已錄3宗成交，已追平上月全月成交量，最新一宗為5座中層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實呎17,269元。原業主2019年2月915萬元購入，帳面蝕55萬元或6%，連使費料實蝕逾百萬元或約11%。

相關字詞﹕嘉亨灣 半山壹號 紅山半島 撻訂 愛都大廈

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