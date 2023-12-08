周凱旋：李嘉誠前年已料港經濟一落千丈

周凱旋話：「（李嘉誠）每日早午晚都講，我哋決定『李生英明』，呼籲所有公司延長備用資金，結果有八成公司聽我哋延長runway 24至36個月，救咗佢哋一命。」佢認為，最重要思維係要具備好奇心同反事實思維（counterfactual thinking），令我哋免陷於套牢（Stuck）。

周凱旋又話唔同嘅聲音好重要，覺得所有政府應該考慮「諫官制度化」。回顧古代每日都有諫官上奏皇上：「呢度有啲事你應該要考慮」，當然，或者有一半諫官不得善終，但呢樣仍係值得考慮嘅制度。佢以自己公司為例，同事同佢講邊啲啱邊啲唔啱，「我哋公司最多係蝕投資，但政策嘅話，社會要付出好大代價。」

籲政府應「諫官制度化」

另外，近日有外界指香港係「國際金融中心遺址」，周凱旋就話，香港係每個人嘅屋企，人哋講咩同我哋做咩係兩件事，最緊要我哋做自己事，同時政府應該落力解釋香港發生嘅事，令老百姓活得好活得開心。被問海外投資者有無對香港前景表示擔憂，佢覺得佢哋有困擾（confuse），但每人會對自己嘅一切好謹慎。

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[小琴密語]