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經濟
2023年12月8日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
中國出口升0.5% 結束連跌6個月 手機價量齊升帶動出口 11月進口轉跌0.6%
港股受累降展望風暴 曾再跌305點
光證明年看21000 建銀料W形走勢
瑞浦蘭鈞今起招股 4162元入場 問鼎今年第四大IPO
證監：上季ETF錄162億淨流入
和黃醫藥3980萬售消費產品業務
FT：穆迪發表評級前 籲港分析師停往內地 內地非行政員工在家工作 穆迪：無法評論
特首：FII峰會深化內地香港與中東連繫
香港航天科技擬本港中東雙重上市
李澤楷：富衛印尼客量月增百萬
世茂提初步重組框架 冀減債最多70億美元
蔚來傳再裁員 比例擴至最多30%
Google推Gemini 挑戰GPT-4 爭取重奪AI霸主 早段股價升6%
OpenAI創辦人當選《時代》年度CEO
日本今月或撤負利率 圓匯應聲升破145
張兆聰：軟件股至低位 可博反彈
人民幣定存高息精選
植耀輝：港股續「捱打」 靜待轉勢
葉創成：擬跟郭氏家族增持新地
技術取勝：太古A短線回調宜守55元
盧駿匡：恒指超賣 下周或有反彈
周凱旋：李嘉誠前年已料港經濟一落千丈
劉思明：非中資股逆市抗跌 更值得關注
周顯：「投資移民」應只買政府債
湯文亮：冇仔的人千祈唔好教人教仔
愛爾蘭樓價上季逆市回升
恒地明年推盧吉道萬呎超級豪宅 持有逾半世紀 韓家輝料明年樓市交投升兩成
PRINCE CENTRAL 變相減價最多5.5%
愛都大廈撻訂 業主叫1億加價一成
中原住宅今年佣金料27億 8年新低
英皇楊受成等駱克道舖獲9000萬洽購
技術取勝：太古A短線回調宜守55元
【明報專訊】建行或下試4.2元承接力（圖）
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中國出口升0.5% 結束連跌6個月 手機價量齊升帶動出口 11月進口轉跌0.6%
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