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經濟
國際金融

日本今月或撤負利率 圓匯應聲升破145

【明報專訊】日本央行本月中迎來今年最後一次政策會議之際，日本央行正、副行長接連「放鷹」，釋出貨幣政策正常化的信號。市場昨日預計，日本央行本月結束負利率政策的概率升至接近45%，相比周二的概率只有3.5%。政策轉向的預期，為日本國債孳息率及日圓帶來上行壓力。日本10年期國債孳息率昨升至0.75厘，升幅達10.5個基點，是接近一年來最大升幅；日圓兌每美元升1.6%，由周三的147.31，升至高見144.55。每百日圓兌港元升至5.39算。日經指數昨收市跌587.59點，失守33,000點大關。

央行正副行長接連放鷹

日本央行行長植田和男昨向國會表示，由今年底到明年初，貨幣政策的處理將「更具挑戰性」。日本央行一直認為，要穩定實現2%的通脹目標，春季勞資談判（春鬥）的薪酬升幅是箇中關鍵，而今年底至明年春季正是各種消息湧現的時機。

植田表示，一旦撤出負利率政策，央行將有多個利率目標的選項，目前尚未決定結束負利率政策後的目標利率水平，其言論加劇了市場對政策即將轉向的猜測。

他說，央行可能會保持適用於準備金的利率，又或恢復針對隔夜拆借利率的政策。日本央行目前根據負利率政策，對小部分銀行準備金徵收0.1%的費用，旨在維持超低借貸成本。

植田指出，對於利率路徑，在退出負利率政策後，央行是否將短期利率維持在零水平，又或將其提高到0.1厘，以及央行將以什麼速度，將利率提高至0.25厘或0.5厘，將取決於經濟和金融狀况。

植田昨亦與首相岸田文雄舉行會議，重申央行將監察薪酬對物價的影響，進一步鞏固市場對日本提早退出負利率政策的預期。日本10月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升達2.9%，連續19個月高於2％通脹目標。不過日本經濟疲軟，第3季GDP按季折合成年率萎縮2.1%，增加了央行調整政策的難度。

日本央行副行長氷見野良三周三亦表示，將審慎評估形勢，考慮退出負利率政策的時機及程序，被視為政策轉向的明確信號。瑞穗證券指出，投資者開始預期，日本央行將明年1月退出超級寬鬆政策，而此前普遍預期到明年4月才調整政策。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 負利率 放鷹 日本央行 植田和男

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