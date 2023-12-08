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經濟
國際金融

OpenAI創辦人當選《時代》年度CEO

【明報專訊】在OpenAI的聊天機械人ChatGPT推出一周年之際，OpenAI共同創辦人Sam Altman（圖）剛粉碎了董事會的「叛變」危機，恢復了行政總裁之位，並獲美國《時代》雜誌評選為2023年度行政總裁（CEO of the year）。Sam Altman向《時代》雜誌表示，建立超級智能（superintelligence）是整個社會投入的項目，「我們希望成為AI塑造者之一，但這不是一家公司就能做到的事……無論怎樣，我們都將提供一些貢獻，除非我們真的搞砸了」。

勝出權鬥 稱認真對待AI

ChatGPT於去年11月30日推出，估計其推出兩個月，用戶數量就突破1億大關，是歷來用戶增長最快的科技產品，在AI領域帶來顛覆性影響。Altman向《時代》雜誌稱，對很多人來說，2023年是他們開始認真對待AI的一年。

雖然在Altman領導下OpenAI業務蒸蒸日上，卻引起該公司董事會對AI技術安全的疑慮，在11月17日突然解僱Altman，並令全公司陷入混亂。當時幾乎OpenAI全體員工威脅辭職，終換取OpenAI於22日宣布Altman復職，並改組董事會。OpenAI發言人向《時代》雜誌表示，公司的重點仍是開發有用且安全的AI技術，並支持新董事會改善治理架構。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕時代雜誌 Sam Altman

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