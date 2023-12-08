特首：FII峰會深化內地香港與中東連繫

歐冠昇：提供大量機會予港交所

港交所行政總裁歐冠昇認為，隨着全球經濟東移亞洲，投資者需要為投資組合重新調校，在促使港交所和中東地區交易所建立伙伴關係同時，料機會更多。他續稱，隨着地緣政治改變，經濟轉移至東方市場發展，亞洲經濟分量提高，因此投資者要為投資組合重新調校，「因應資本形成過程出現改變，沙特阿拉伯對本地市場興趣日益增加，因此正好促使港交所和中東地區交易所建立伙伴關係。」歐冠昇表示，有見中國多了到東南亞、印度、中東及非洲市場發展，尋求在天然資源、生物多樣性等各領域分散投資，令該等市場的本地生產總值有望倍增，這正提供大量機會供港交所參與。

此外，馮氏集團主席馮國經在會上指出，現時亞洲地區佔全球本地生產總值（GDP）36%，將來有望增至50%。尤其區域全面經濟伙伴協定（RCEP）成立後，他估計成員國之間產生更多貿易。不過市場卻出現2.5萬億美元貿易融資缺口，他認為香港可繼續扮演一貫以來的貿易融資角色，將缺口收窄。與會的渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正指出，他們了解到不同行業需要建構具韌性的營運模式，促使供應鏈、貨幣等不同領域實現多元化，亞洲可以居中可創建新財富、新支付等不同模式。

投資推廣署與沙特簽合作備忘錄

另外，投資推廣署與沙特阿拉伯投資部昨簽署合作諒解備忘錄（備忘錄），共同促進兩地在投資推廣交流及合作關係。備忘錄旨在加強兩地在招商引資方面合作，鼓勵雙方透過互訪、專業知識交流、工作會議、研討會等活動，以及交換商業和投資環境等信息，在促進直接投資領域方面加強雙方之間經濟關係。此外香港亦已經就促進和保護投資協定（投資協定）與沙特阿拉伯展開正式談判，雙方都有意願盡早完成談判，協定旨在保護、促進及開放投資，有助加強投資者信心、增加雙邊投資流動。