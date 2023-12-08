FT：穆迪發表評級前 籲港分析師停往內地 內地非行政員工在家工作 穆迪：無法評論

分析：內地不會因負評打壓顧問公司

穆迪發言人回應《金融時報》時表示，該行對維護評級程序機密和完整的承諾至關重要，即使有任何針對特定信用評級或發行人相關的內部討論，該行無法發表評論。穆迪在周二同時確認，內地長期主權評級在第五的「A1」級別，展望下調是擔心內地政府向財政受壓的地方政府和國企提供支援，對財政和經濟構成下行風險，財政部對該行決定感到失望，擔心並無必要。

今年3月美資顧問公司美思明智在北京辦事處被官方突擊搜查，指公司涉違法從事涉外統計調查活動，有員工被帶走調查，及後兩個月兩家跨國顧問公司貝恩和凱盛融英亦被官方調查，外界關注外資諮詢顧問公司在華經營的安全。報道引述研究機構22V Research中國分析師Michael Hirson認為，內地不會只因負面評論打壓顧問公司，一旦發生在穆迪會感到非常意外，投資者和商界團體正在關注內地會如何處理。

降中壽中國太保等評級展望

另穆迪繼下調8家內銀評級展望後，昨亦下調中國人壽（2628）、中國財險（2328）、中國太保（2601）旗下壽險和財險公司等的信用評級展望（見表1）。穆迪指有關調整主要是受到中國政府信用評級展望由穩定調整為負面的影響。

而早前穆迪將農業發展銀行、進出口銀行和國家開發銀行3家政策性銀行，以及其餘5家大型商業銀行評級展望由「穩定」降至「負面」，其長期信用評級維持在「A1」級別；信用評級為「A2」的交行（3328）和招行（3968）則維持評級展望「穩定」。

穆迪指出，調整主要是隨着內地主權評級展望轉為負面，國有政策性銀行評級完全跟隨政府，國有大型商業銀行評級亦對政府評級潛在下行相當敏感。不過市場對內地銀保跟隨下調展望早已有所預期，內地金融股昨日表現主要跟隨大市上落，變動不大（見表2）。