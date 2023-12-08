明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監：上季ETF錄162億淨流入

【明報專訊】證監會刊發最新季度報告顯示，第三季收入按年升19%至3.87億元，開支增1%至5.1億元，虧損1.23億元，較去年同期虧損1.78億元，有所收窄。

第3季虧損收窄至1.23億

季內，ETF錄得162億元淨資金流入，其日均成交額按季增長12%至148億元；ETF通南向交易平均每日成交額達35.9億元，佔期內合資格香港ETF成交額的15%。截至9月底止，證監會認可ETF有175隻，市值達到3695億元。

另外，187家開放式基金型公司已獲註冊，其中季內新註冊的佔36家，同時在港註冊成立的基金錄得約117億元的淨資金流入。

若以截至9月底止6個月計，整體錄得淨流入額為235億元，主要源於指數基金及貨幣市場基金，分別淨流入42.1億美元（約329億港元）及30億美元（約234億港元）。至於證監會認可的ESG（社會、環境及管治）基金，按季增加7.2%至209隻，管理資產總值升1.8%至1.25萬億元。

ESG基金增至209隻

報告又提及，證監會季內處理39宗新上市申請，包括1宗來自特殊目的收購公司、4宗來自尚未有盈利的生物科技公司。至於牌照申請數目，季內收到2017宗牌照申請，按季增加13%，按年則升6%，季內所發出的33個公司牌照中，主要屬於提供資產管理，以及就證券提供意見的受規管活動，分別佔44%及36%。

相關字詞﹕證監會

上 / 下一篇新聞

中國出口升0.5% 結束連跌6個月 手機價量齊升帶動出口 11月進口轉跌0.6%
中國出口升0.5% 結束連跌6個月 手機價量齊升帶動出口 11月進口轉跌0.6%
港股受累降展望風暴 曾再跌305點
港股受累降展望風暴 曾再跌305點
光證明年看21000 建銀料W形走勢
光證明年看21000 建銀料W形走勢
瑞浦蘭鈞今起招股 4162元入場 問鼎今年第四大IPO
瑞浦蘭鈞今起招股 4162元入場 問鼎今年第四大IPO
和黃醫藥3980萬售消費產品業務
和黃醫藥3980萬售消費產品業務
FT：穆迪發表評級前 籲港分析師停往內地 內地非行政員工在家工作 穆迪：無法評論
FT：穆迪發表評級前 籲港分析師停往內地 內地非行政員工在家工作 穆迪：無法評論
特首：FII峰會深化內地香港與中東連繫
特首：FII峰會深化內地香港與中東連繫
香港航天科技擬本港中東雙重上市
香港航天科技擬本港中東雙重上市
李澤楷：富衛印尼客量月增百萬
李澤楷：富衛印尼客量月增百萬
世茂提初步重組框架 冀減債最多70億美元
世茂提初步重組框架 冀減債最多70億美元
蔚來傳再裁員 比例擴至最多30%
蔚來傳再裁員 比例擴至最多30%
Google推Gemini 挑戰GPT-4 爭取重奪AI霸主 早段股價升6%
Google推Gemini 挑戰GPT-4 爭取重奪AI霸主 早段股價升6%
OpenAI創辦人當選《時代》年度CEO
OpenAI創辦人當選《時代》年度CEO
日本今月或撤負利率 圓匯應聲升破145
日本今月或撤負利率 圓匯應聲升破145
張兆聰：軟件股至低位 可博反彈
張兆聰：軟件股至低位 可博反彈
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：港股續「捱打」 靜待轉勢
植耀輝：港股續「捱打」 靜待轉勢
葉創成：擬跟郭氏家族增持新地
葉創成：擬跟郭氏家族增持新地
技術取勝：太古A短線回調宜守55元
技術取勝：太古A短線回調宜守55元
盧駿匡：恒指超賣 下周或有反彈
盧駿匡：恒指超賣 下周或有反彈
周凱旋：李嘉誠前年已料港經濟一落千丈
周凱旋：李嘉誠前年已料港經濟一落千丈
劉思明：非中資股逆市抗跌 更值得關注
劉思明：非中資股逆市抗跌 更值得關注
周顯：「投資移民」應只買政府債
周顯：「投資移民」應只買政府債
湯文亮：冇仔的人千祈唔好教人教仔
湯文亮：冇仔的人千祈唔好教人教仔
愛爾蘭樓價上季逆市回升
愛爾蘭樓價上季逆市回升
恒地明年推盧吉道萬呎超級豪宅 持有逾半世紀 韓家輝料明年樓市交投升兩成
恒地明年推盧吉道萬呎超級豪宅 持有逾半世紀 韓家輝料明年樓市交投升兩成
PRINCE CENTRAL 變相減價最多5.5%
PRINCE CENTRAL 變相減價最多5.5%
愛都大廈撻訂 業主叫1億加價一成
愛都大廈撻訂 業主叫1億加價一成
中原住宅今年佣金料27億 8年新低
中原住宅今年佣金料27億 8年新低
英皇楊受成等駱克道舖獲9000萬洽購
英皇楊受成等駱克道舖獲9000萬洽購