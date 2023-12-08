光證明年看21000 建銀料W形走勢

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，外圍利率環境改善，加上美國硬着陸風險下降，料將利好2024年全球股市表現。港股將繼續受到外圍息率及內地經濟表現等兩大因素左右，他對明年港股整體表現審慎樂觀，恒指明年最高有機會上試21,000點，投資者不妨重點留意前沿經濟、外圍復蘇、電子消費及工業生產四大板塊 。

建銀國際指出，2024年港股有望進入休養生息階段，估值和盈利逐步修復。該行指出，目前對美國經濟和聯儲局減息的基礎情景可能過度樂觀，綜合考慮內外環境，預計港股在2024年大致呈W形走勢，前低後高，恒生指數在16,500至20,500點波動，國企指數則在5500點至7000點上落，科技指數在介乎3600點至4800點升降。

凱基：最差或見14500點

凱基證券預期，好淡爭持的格局將傳導至市場對來年恒指的估值上，在正常情景下，反映5年平均9.3倍預測市盈率，對應恒指目標水平為19,260點；一旦情况轉差，恒指最差或重見7.3倍市盈率，對應恒指為14,500點。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，由於美國經濟或於明年放緩，利息暫時仍高企，估計會繼續為資本市場帶來波動。他預計中央將加推政策以穩定經濟表現，估值偏低的港股具投資機會，建議投資者應專注盈利能見度高的股份。