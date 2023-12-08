港股受累降展望風暴 曾再跌305點

隔晚美股三大指數齊報跌，恒指低開86點已是全日高位，之後最多跌305點，低見16,157點再見13個月低位，跌幅才收窄。北水昨轉淨走16.4億元，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）、騰訊（0700）、小米（1810）及藥明生物（2269）亦分別遭北水淨沽20.02億元、12.16億元、4.35億元、2.35億元及1.85億元。

分析：機構投資者信心動搖寧沽貨

昨天82隻藍籌中有62隻報跌，科技股普遍下跌，被穆迪下調評級的騰訊及阿里巴巴（9988）分別跌1.2%及0.6%，僅京東（9618）倒升。同被穆迪調低評級展望的內險股也捱沽，平保（2318）跌逾2%，中壽（2628）一度跌穿10元關，收市報10.1元，跌1%。醫藥股藥明生物收跌2%，中生製藥（1177）跌2%，京東健康（6618）則升約2%，為表現最佳藍籌。

獨立股評人郭思治表示，近日港股受穆迪下調評級展望的不能預估事件衝擊，多隻重磅股沽壓沉重，相信是機構投資者信心動搖而沽貨，估計短期仍會繼續。他續指出，恒指已跌穿多條移動平均線，友邦（1299）、阿里巴巴、美團（3690）等權重股都見低位，原先預期12月基金粉飾櫥窗的機會下降。第一上海首席策略師葉尚志表示，昨港股在低位有買盤支持，相信一眾主力權重股跌得差不多，但短期波動仍有加劇可能，若未能企穩則要繼續尋底。

另外，新世界（0017）大股東鄭家純透過CHOW TAI FOOK CAPITAL於11月5日及6日，分別以均價10.5066元及11.0167元，各增持80萬股，持股量由45.24%升至45.3%，涉資共1721.86萬元。該股昨跌0.3%至11元。