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經濟

中國出口升0.5% 結束連跌6個月 手機價量齊升帶動出口 11月進口轉跌0.6%

【明報專訊】中國海關總署昨日公布11月進出口數據，以美元計價出口貨值按年升0.5%，結束連續6個月跌勢，表現遠勝10月的跌6.4%及市場預期；進口貨值按年轉跌0.6%（見圖），表現遜預期，貿易順差為683.9億美元。

明報記者 蕭嘉聰

今年首11個月累計進出口貨值仍錄跌幅，出口及進口分別按年跌5.2%及6%，貿易順差7481.3億美元。以人民幣計價，上月出口按年上升1.7%，進口增長0.6%，貿易順差為4908.2億元人民幣；首11個月出口增長0.3%，進口下跌0.5%，貿易順差約52489.1億元人民幣。

人民幣計價上月出口按年升1.7%

內地上月出口主要由電子類產品帶動增長，當中手機出口量及金額分別按年升24.2%及54.6%，家用電器、集成電路及汽車亦錄得雙位數增長。星展香港高級經濟師周洪禮認為，內地上月出口增長主要是亞洲電子產品周期見底所帶動，不過美國及歐洲依然弱勢，相信現時是溫和觸底反彈，12月至明年初將因農曆年假而回軟，直至2月中農曆年假後再現反彈。

學者：歐美購物旺季增訂單

進口方面，表現主要受原油進口大跌所拖累，工業生產相關的大宗商品進口額及數量繼續維持增長，鐵礦砂及銅礦砂進口額按年分別增長29.1%及11.6%。此外，以進出口地區劃分，香港進口增幅最強，按年升逾五成，主要反映電子零部件進口的台灣亦按年增長6%；俄羅斯為增長最大出口國，按年升34%（見表），出口至美國亦錄7%增長，惟出口至歐盟按年仍見下跌。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，雖然工業生產相關類別有所增長，但PMI數據顯示行業仍缺乏信心，有機會是企業趁低需求及價格環境之下，購入更多原材料準備迎接未來訂單。至於出口表現，他相信主要是歐美疫情存貨大減，但上月是購物旺季，需增加訂單以支持消費。

進口再倒退或顯示內需不振

匯豐報告指，進口數據表現遠低於該行預期，主要原因包括房地產業持續疲軟，部分政策影響放緩，令大宗商品需求疲軟。該行亦指出，相信基數效應將為出口數據提供支持，惟全球需求或仍然較弱。

大新銀行經濟研究及投資策略部亦指，外圍製造業活動前景未明朗，出口新訂單未見改善，內地整體出口表現或仍較反覆。此外，內地手機晶片製造取得進展，加上中美緊張關係略有緩和迹象，有望紓緩高端技術產品及機電產品出口壓力；歐盟對中國電動車補貼調查的影響亦可能會逐步浮現，可能會影響輸往歐洲的出口表現。進口再次出現倒退亦顯示內需不振，內地加強對房地產及內需的支持政策尚未完全發揮效用。

相關字詞﹕鐵礦砂 電子產品 周洪禮 大新銀行 麥萃才 內地進出口 海關總署 製造業

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