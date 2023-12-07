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經濟
2023年12月7日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
連續兩月預售零新申請12年首見 已批未推涉1.5萬伙 減辣後發展商對後市仍觀望
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劉思明：港股隨外圍反彈 未確認扭轉劣勢
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料港甲廈租賃明年下半年復蘇
劉思明：港股隨外圍反彈 未確認扭轉劣勢
【明報專訊】港股跟隨外圍股市反彈，但暫且只可視作跌勢喘定，扭轉劣勢需時確認。
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數據尋寶
財經專欄
劉思明
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