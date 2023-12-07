Nvidia：華為是有力競爭對手

他提及以往內地貢獻集團收入約20%，但美國再次收緊對華晶片技術出口管制，涵蓋人工智能晶片後，現時難以估計有多大影響，強調會密切與美國政府合作，供應符合新法規和限制的產品，同時持續聆聽市場意見。但沒有正面回應，早前有關公司推遲發布，為內地市場度身訂造晶片至明年第一季的報道。他又透露正與新加坡政府討論大額投資，建立針對東南亞的人工智能語言模型。

CEO：美收緊對華AI晶片 難估計影響

路透報道，Nvidia在內地總值70億美元的人工智能晶片市場，市佔率高達90%以上。但美國收緊出口管制，可能有利國產晶片商搶佔市場，公司上月發布業績時已警告，本季度內地市場收入或大減。《華爾街日報》早前報道，約50億美元訂單可能告吹。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）過去周末警告，如果任何公司重新設計晶片，令中國人工智能技術有突破，將迅速行動收緊管制。

（綜合報道）

[國際金融]