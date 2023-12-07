美上月小非農新職遜預期 轉工薪酬增長3年最低

路透調查經濟師，平均估計周五公布的官方數據，上月非農業新增職位18萬份，較10月的15萬份多。市場估計通脹、經濟降溫之下，聯儲局下周會第三次維持利率不變，加息周期已完結，最快明年3月開始減息。

美匯指數曾見104以下 2年期國債息低企

在企業職位數據公布後，美元偏軟，美匯指數曾回落至104以下，扭轉之前兩日升勢。對息口敏感的美國2年期國債孳息率，周二回落後昨晚繼續在4.6厘以下，距離近半年低位不遠。美股早段靠穩，道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數，都扭轉之前兩日下跌。反映對息口敏感科技股的納斯達克指數，延續上日升勢。歐洲股市亦造好，德國股市曾再創新高。加拿大央行議息後，維持指標利率在5厘的22年高位，符合市場預期。雖然面對上季經濟收縮，上月失業率再次回升，通脹持續降溫，但央行維持「鷹派」措辭，重申關注通脹風險，繼續準備好需要時再次加息。

雖然澳洲儲備銀行本周亦維持利率，在4.35厘的12年高位，但持續一年的加息周期，已明顯影響經濟。澳洲第三季經濟增長，按季出乎預期明顯放慢至0.2%，表現是一年來最弱，差過市場原本估計的0.5%，主要受家庭開支和儲蓄疲弱等影響。按年經濟增長2.1%，與對上一季相近，但第二季數字向下修訂0.1個百分點至2%。澳洲聯邦銀行預計，高息持續拖累下，當地經濟本季有不少機會收縮，最快明年第三季要掉頭減息。

相反，長年實施超寬鬆貨幣政策的日本，就可能接近加息。日本央行副行長氷見野良三雖然強調，沒有取消負利率的時間表，要先確定已達致通脹令工資上升，從而帶動物價和生產力提升的良性循環，但對息口上升持正面態度，相信家庭儲蓄和持有大量現金的企業可以獲益。彭博形容他的言論暗示，更接近開始利率正常化。美元兌日圓昨在147水平變動不大，每百日圓兌港元曾在5.3左右。

（綜合報道）

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