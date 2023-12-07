亞馬遜低價衣履佣金減逾半 或反映與Shein等競爭加劇

公司沒有解釋降低收費的原因，亦沒有透露減收其他產品的中介費，報道形容只針對一種類別減價，情况相當罕見，可能是想吸引低價衣履的商戶促銷。原本Shein在這方面非常強勢，例如9美元的衛衣就很受歡迎。

前高層：逼對手「燒錢」增補貼

有亞馬遜前高層認為在低價服飾，1或2美元定價已有很大分別，今次或是想減少流失收費用戶，同時「以本傷人」，逼使Shein等對手「燒錢」，增加開支補貼提供折扣。

亞馬遜雖然主導美國電商市場，市佔率超過三分之一，但在衣履市場遇上挫折，上月關閉在加州和俄亥俄州開業僅一年左右的時裝店。而且來自中資跨境電商平台的威脅愈來愈大，例如根據網絡流量分析公司Similarweb統計，以手機每月活躍用戶計算，專門售賣低價快速時裝的Shein，以及拼多多（美：PDD）旗下Temu，分別排第5和3，僅次於亞馬遜和沃爾瑪，排第4是eBbay。內地社交媒體抖音海外版Tiktok，去年在美國開設網店，令競爭進一步加劇。

內地網站「36氪」報道，Temu亦以低價招徠，每張美國訂單虧損幅度曾達30%以上。受惠Temu等業績理想，拼多多市值一度超越阿里巴巴，成為內地最大電商平台。Shein亦已申請在美國上市，據報尋求整體估值達900億美元。Shein和Temu鬥爭亦白熱化，在美國互相控告對方，試圖影響供應商以壟斷市場。

字節跳動擬回購 估值1年降11％

另外，據報抖音母公司字節跳動提議，向投資者回購最多50億美元股份，作價與早前向員工回購的每股160美元相近，公司拒絕評論報道。字節跳動整體估值約2680億美元，較去年回購時低約11%，但以此推算，市值仍然是內地第三大，僅次於騰訊（0700）和貴州茅台（滬：600519）。較早前有報道指，公司第二季收入按年升約40%，逼近美國同業facebook母公司Meta（美：META）。內地收入超越騰訊，令百度（9888）跌出三甲。但由於中美關係持續緊張，面對來自美國政界壓力等，字節跳動上市仍然遙遙無期。

（綜合報道）

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