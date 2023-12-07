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經濟

IATA調高今年航企盈測逾倍 內地航企國際線有限 明年才扭虧

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）調升今年環球航空公司盈利預測至233億美元，較6月預計98億美元多逾1倍，並料明年盈利輕微增長至257億美元，盈利率微升至2.7%。該協會又預計，內地航空公司因國際航線有限以致今年錄得虧損，明年才能扭虧。IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，明年盈利預測展示航空業的韌性，但2.7%的盈利率遠低於投資者可接受水平。

盈利增長集中歐美航空公司

IATA預期，今年全球航空公司盈利能力優於預期，主要由客運業務推動，其收入較早前預測增加960億美元至6420億美元，惟貨運收入預測為1347億美元，低於6月預期的1423億美元。同時，協會預計明年航空公司收入按年升7.6%至9640億美元，旅客人數亦達到創新高的47億人。不過，由於環球息率高企以致今明兩年的資本回報率，較資本成本低4個百分點。

按地區劃分，主要盈利增長集中於歐美航空公司，協會預期北美洲航空公司今年賺143億美元（見表），歐洲航空公司則賺77億美元，兩者盈利率高於市場平均。反觀亞太區，今年仍錄得1億美元虧損。當中，中國內地航空公司的國際航線旅客量仍只回復至疫前的六成，料明年才由虧轉盈。

料明年航空油價佔營運成本三成

於燃油價格，IATA預計明年航空燃油價格平均為每桶113.8美元，相當於總燃油費用2810億美元，佔營運成本三成。另航空公司將增加可持續航空燃料（SAF）和碳信用方面以減炭排放，協會料明年SAF產量將升至總燃油消耗的0.53%，從而帶升燃油支出增加24億美元，並估計國際航空碳抵消和減排計劃（CORSIA）相關成本為10億美元。

疫後機票價格急升，IATA卻指出，若以2018年美元不變為基礎，今年來回航班機票的平均價格為254美元，較疫前315美元低兩成。該協會續稱，機票價格會繼續跟隨成本而上漲，尤其油價。

沃爾什表示，明年環球航空公司盈利率僅得2.7%，相當於航空公司平均只能從每名乘客賺取5.45美元，即約等同在倫敦星巴克買一杯「中杯拿鐵」的價錢，回報遠低於其他行業的投資者所能接受的水平，亦不足以建立一個能夠抵禦重大衝擊的未來。

明報記者 黃志偉

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