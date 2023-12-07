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經濟

金融學院：全球金融中心吸人才存挑戰

【明報專訊】金管局旗下金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心，發表「推動金融服務人才發展：全球新趨勢及其對香港的影響」報告。調查顯示，全球的金融中心於吸引和留住人才方面，均面對類似的挑戰，其中包括勞動人口下降、員工對工作期望的轉變，以及僱主對技能要求的改變。

報告包含兩項調查結果，其中調查訪問逾1200名，包括來自香港、倫敦、紐約和新加坡等共11個主要國際中心的金融專業人士，以及就160萬份領英（LinkedIn）線上履歷作統計和分析。調查稱分別有91%及93%受訪者認為，人口結構變化及行業吸引力減退，為導致人才短缺原因。

線上履歷的分析亦發現，香港金融專才於提供客戶服務的技能供應，其年均增長率為26%，軟件工程（25%）、機器學習（20%）、電腦程式設計（19%）及財務諮詢（17%）等方面的技能供應年均增長率，均高於其他國際金融中心的平均水平。

港應補充金融科技ESG人才

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港人才豐富，目前特許金融分析師（CFA）共有6500個，為全亞洲區內最多；而香港會計師及律師，亦分別有4.7萬個及1.4萬個。他提到金融科技以及環境、社會和公司治理（ESG）均較為新穎的發展領域，於此兩個範圍的人才需求較大，香港應補充兩方面的人才。

相關字詞﹕金融中心 金融科技 金融學院 金管局 人才 香港貨幣及金融研究中心

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