金融學院：全球金融中心吸人才存挑戰

報告包含兩項調查結果，其中調查訪問逾1200名，包括來自香港、倫敦、紐約和新加坡等共11個主要國際中心的金融專業人士，以及就160萬份領英（LinkedIn）線上履歷作統計和分析。調查稱分別有91%及93%受訪者認為，人口結構變化及行業吸引力減退，為導致人才短缺原因。

線上履歷的分析亦發現，香港金融專才於提供客戶服務的技能供應，其年均增長率為26%，軟件工程（25%）、機器學習（20%）、電腦程式設計（19%）及財務諮詢（17%）等方面的技能供應年均增長率，均高於其他國際金融中心的平均水平。

港應補充金融科技ESG人才

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港人才豐富，目前特許金融分析師（CFA）共有6500個，為全亞洲區內最多；而香港會計師及律師，亦分別有4.7萬個及1.4萬個。他提到金融科技以及環境、社會和公司治理（ESG）均較為新穎的發展領域，於此兩個範圍的人才需求較大，香港應補充兩方面的人才。