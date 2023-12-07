明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

高盛予新世界「沽售」評級 料續跑輸同業

【明報專訊】新世界發展（0017）繼遭美銀唱淡兼降評級至「跑輸大市」，昨日被高盛再踩一腳。高盛發表報告，重新覆蓋新世界發展，即給予「沽售」評級，目標價13.1元。高盛指出，新世界發展股價今年以來已累跌45%，分別跑輸恒指及同業29個百分點及23個百分點，即使該行給予的目標價較現價仍有18%潛在升幅，但相信新世界發展將繼續跑輸同業。

股本回報率低同業1個百分點

高盛直言，相信新世界發展的負債率達74%，相比同業約15%的情况，加上在出售新創建（0659）後，將導致其穩定的經常收入佔比及股本回報率下降，其派息前景亦可能會影響新世界發展相對同行的股價表現。

高盛稱從較高層面上看，新世界底線盈利能力（bottom-line earning power）下降了約80%，即使淨負債比率降低10個百分點，仍達70%，而且受累於房地產組合龐大、債務支出偏高及資本開支較高，新世界的股本回報率較同業低1個百分點。

市場將迫切期待新世界發展對2024財年的股息指引，鑑於2023財年派息率超過100%，亦預期新世界2024至2026財年的可持續股息只有約0.2元。

負債重 料高水平派息不可持續

同時，高盛又表示，新世界發展為債務再融資亦將是市場關注所在，新世界發展每年需要為500億元債務進行再融資；另一方面亦要為每年150億元的資本開支募集資本，這方面仍可以藉非核心資產出售約100億元及經營業務之現金流約50億元相抵。即使如此，高盛指出，新世界發展仍有約60億元的需付債息及永續債的虧缺，因此高盛認為如2023財年派每股0.76元的高水平派息長遠並不可持續。而新世界發展或會通過出售更多資產或提高槓桿比率，以再派一至兩年高股息。

信置評級由「沽售」升至「中性」

高盛又將信置（0083）評級由「沽售」升至「中性」，目標價卻降至9.9元，至於其他地產商目標價亦有所調整（見表）。

相關字詞﹕信置 嘉里建設 恒地 新地 高盛 美銀證券 新世界發展

上 / 下一篇新聞