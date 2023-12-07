藥明生物比亞迪A股接力提回購 分析：象徵式回購 料對股價助力不大

明報記者 歐陽偉昉

比亞迪稱將作員工持股計劃等

比亞迪公告指，提議回購是基於對「雙碳」政策下新能源行業和公司未來發展的信心，以及對公司價值的認可，為維護投資者信心、穩定及提升公司價值。回購股份將用於員工持股計劃、股權激勵計劃或減少註冊資本等，具體由董事會據有關法規決定。A股回購價格上限不高於審議回購方案前30個交易日的股價均價150%，將以自有資金進行。昨午比亞迪H股維持高位，全日升2.6%報213.2元，A股升2.47%，收報201.19元人民幣。

藥明生物提回購最多6億美元

另一方面，藥明生物周一更新業績指引，料未來兩年增長率降至個位數，帶動股價累挫三成，昨日開市前公布會據股東會授出購回授權，不時在市場以不超過6億美元回購股份。該行稱目前價格未反映其內在價值或實際業務前景，回購也反映公司對業務發展充滿信心。昨日股價最多曾升5.93%，不過尾段回吐大部分升幅，全日升1.15%，收報30.7元。

近期不少公司現前景不利消息時，有提出回購吸引投資者焦點，上月底美團管理層對本季業績較為看淡，翌日公布推出10億美元回購，惟當日仍跌逾一成。耀才證券研究部總監植耀輝認為各公司回購動機和背景不同，如比亞迪回購規模很小，認為是表示業務前景信心的象徵式回購，另中證監早前表態鼓勵和引導企業回購完善市場逆周期調節機制，不少A股公司早前亦作小額回購回應監管要求，因這類回購規模較小對股價助力不明顯。

太古周二收市後公布，至2025年5月回購60億元A股（0019）和B股（0087），回購金額佔公布時市值約9%，昨分別急升17.17%和13.27%，植耀輝指雖然回購為時兩年多，但規模相當大，加上早前向母企出售美國可口可樂業務帶來充裕資金，國泰航空（0293）業務也回復正軌，此類回購才有助收窄股價與每股資產淨值差距。